Más de 1.600 personas se presentan a la nueva convocatoria para cobertura de plazas del área de Calidad Urbana de Emaya

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.600 personas se han presentado a la nueva convocatoria para la cobertura de plazas del área de Calidad Urbana de Emaya.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que Emaya ha convocado el concurso oposición de peón especialista/operario destinado al área de Calidad Urbana, con el objetivo de cubrir hasta 142 plazas fijas y 185 plazas fijas discontinuas.

Este concurso generará, al mismo tiempo, una bolsa de trabajo para los próximos tres años. La convocatoria ha registrado una participación destacada, con un total de 1.633 personas inscritas.

Este domingo se ha celebrado el examen teórico en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos, de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ante la gran participación en el proceso selectivo, se han realizado dos turnos de examen, de 09.00 a 10.00 y de 11.00 a 12.00 horas, repartidos en 14 aulas.

La prueba teórica, con una duración de una hora, ha consistido en un cuestionario tipo test de 50 preguntas, más cinco de reserva, con cuatro opciones de respuesta.

El contenido se ha centrado íntegramente en el temario recogido en las bases de la convocatoria, que abarca normativa laboral y organizativa --Convenio Colectivo de Calidad Urbana, reglamento del personal fijo discontinuo y Código Ético de Emaya--, prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995), instrucciones técnicas de trabajo, la Ordenanza Municipal de limpieza y residuos, así como aspectos clave sobre la gestión de residuos en Palma: sistemas de recogida, recogidas complementarias y separación selectiva.

Los aspirantes, de los más de 1.600 que se han presentado a la convocatoria, que superen la prueba teórica con mejor puntuación deberán realizar otra de carácter práctico y eliminatorio. Emaya informará próximamente de la fecha para la prueba práctica, que consistirá en la realización de una serie de ejercicios físicos.

Para acceder a la fase de méritos, que constituye el último paso del proceso de selección, los aspirantes tendrán que haber superado las pruebas teóricas y prácticas. Aquellas personas que superen todas las fases podrán acceder a una plaza fija (ordinaria), fija discontinua o pasarán a formar parte de la bolsa de trabajo temporal. Las funciones de las personas seleccionadas serán las de limpieza de la ciudad y la recogida de residuos.

Emaya ha recordado que la convocatoria de la bolsa de trabajo garantiza la incorporación a la empresa pública mediante los principios de igualdad, capacidad, mérito, libre concurrencia y publicidad y es la única vía de acceso a estos puestos de trabajo.