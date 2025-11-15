Más de 1.800 opositores se presentan para cubrir 90 plazas de auxiliares administrativos en Cort

Una de las aulas en las que se han examinado los opositores a auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.800 personas se han presentado este sábado al examen selectivo para cubrir 90 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Palma.

Las pruebas, que se han llevado a cabo en los edificios Guillem Cifre y Gaspar Melchol Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears (UIB), han arrancado a las 10.00 horas y han contado con la presencia de la regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, quien ha trasladado su apoyo a los aspirantes.

En un comunicado, el Consistorio ha detallado que estas 90 plazas convocadas corresponden a tres ofertas de empleo público, 19 plazas de la oferta de 2023 y 65 de la oferta de empleo anunciada este 2025 por el alclade de Palma, Jaime Martínez Llabrés, además de contar con seis plazas reservadas para personas con discapacidad, de acuerdo con la normativa vigente.

Las pruebas se desarrollan en dos fases, divididas en un cuestionario de 80 preguntas, con una parte teórico-práctica que evalúa los conocimientos de los candidatos en el uso de procesadores de texto y hojas de cálculo. Una vez finalizadas las pruebas, el tribunal publicará la lista de aprobados con las puntuaciones obtenidas.

El Ayuntamiento ha indicado que este aumento de plazas forma parte del compromiso de Cort para "reforzar los recursos humanos" de la administración y avanzar hacia un servicio público "más ágil y eficiente".

"Con el presupuesto más alto de la historia, dotar al Ayuntamiento de los recursos humanos necesarios, mediante personal cualificado, es esencial para la transformación de la ciudad y para la implementación de los proyectos que se llevan a cabo", ha subrayado Celeste.