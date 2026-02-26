Más de 19.000 docentes de Baleares reciben en la nómina de febrero el 35% restante del retorno del 2,9%

Archivo - Varios padres llevan a sus hijos el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha incluido en la nómina de febrero de 19.460 docentes de Baleares el pago del 35% pendiente del retorno del 2,9% de las retribuciones complementarias al personal que vio afectado su salario por la congelación de las retribuciones del sector público.

Según ha detallado en un comunicado, con esta última aportación, que se suma al 65% abonado en septiembre, se da por cumplida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que dictaminó que la congelación salarial de los empleados públicos no estaba suficientemente justificada.

Este abono supondrá 9,4 millones de euros en nóminas y 1,65 millones en cotizaciones a la Seguridad Social, y llegará a de 19.460 docentes.

En conjunto, la medida representará un desembolso cercano a los 31,7 millones de euros. Esta cantidad incluye los importes que se dejaron de percibir en 2021 y 2022 -junto con los intereses legales-, así como los atrasos correspondientes a 2023 y 2024.

La Conselleria ha remarcado que la actualización de las nóminas del personal docente, de acuerdo con la normativa y los acuerdos con los agentes sociales, pone de manifiesto su compromiso con el reconocimiento del trabajo y la dedicación de los profesionales del sistema educativo. Así, a lo largo de los próximos meses de 2026 continuarán aplicándose las actualizaciones salariales previstas en los acuerdos y en la legislación vigente.

De forma simultánea al anuncio del aumento del 2,5% también se anunció una subida del 1,5% del sueldo, esta última correspondiente a 2026. Este incremento salarial del 1,5% empieza a computarse desde enero, pero se aplicará en las nóminas mensuales durante los próximos meses; en este caso se añadirá tanto el 1,5% correspondiente al mes en curso, como todos los atrasos acumulados de los meses anteriores.

El anuncio del aumento del 2,5% del sueldo para los trabajadores públicos a partir de 2025 se realizó en diciembre y comienza a aplicarse en enero. No obstante, será en la nómina de marzo cuando se efectúe el pago retroactivo de los 12 meses de 2025.