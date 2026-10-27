Más de 200 empresarias comparten experiencias y conocimientos sobre el emprendimiento en el foro 'Dona Avança' - CAIB

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Mujer (IBDona) celebra este martes el foro 'Dona Avança', en el que más de 200 mujeres del ámbito empresarial han compartido experiencias, conocimientos y puntos de vista sobre el emprendimiento y el desarrollo profesional.

El encuentro cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio de Mallorca y se celebra en el Palacio de Congresos de Palma, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

Durante la jornada, que tiene como lema 'Conectar para avanzar', se han celebrado ponencias, mesas redondas, reuniones profesionales y una muestra de su actividad empresarial.

La directora del IBDona, Catalina Salom, junto con la presidenta de la Comisión de Comercio de la Cámara de Comercio de Mallorca, Joana Manresa, ha dado la bienvenida a las asistentes.

Salom ha señalado que avanzar en igualdad no significa únicamente corregir desigualdades, sino también "aprovechar todo el talento disponible, mejorar la calidad del empleo y construir un tejido empresarial más inclusivo, innovador y competitivo".

El programa incluye 180 reuniones profesionales concertadas y 35 espacios 'pop-up' en los que las participantes pueden dar a conocer sus productos, servicios y proyectos.

El foro continúa durante esta tarde con la intervención, entre otras, de la directora general de Economía y Estadística del Govern, Cati Barceló, y será clausurado por la directora general de Familias, Catalina Isern.

El IBDona y la Cámara de Comercio de Mallorca colaboran en el desarrollo del programa 'Dona Impuls', destinado a acompañar a mujeres en la puesta en marcha de sus proyectos empresariales.

Durante 2025, el programa atendió a 229 mujeres, se elaboraron 117 planes de empresa y 47 participantes se dieron de alta como trabajadoras autónomas.

El programa ofrece asesoramiento y orientación en cuestiones como la elaboración del plan de negocio, el acceso a la financiación y los trámites necesarios para iniciar una actividad empresarial.