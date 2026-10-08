Más de 200 profesionales participan en una jornada para abordar los retos de la transformación digital de la sanidad

II Jornada de Salud Digital de Baleares - CAIB

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtxer ha acogido este jueves la II Jornada de Salud Digital de Baleares, que ha reunido a 240 profesionales para compartir experiencias y conocimiento sobre los principales retos de la transformación digital del sistema sanitario.

El encuentro, organizado por el Servicio de Salud de Baleares (IBSalut), ha contado con referentes de las Islas y otras comunidades autónomas para abordar la inteligencia artificial aplicada a la salud, el uso de los datos en tiempo real y los nuevos proyectos digitales aplicados a la práctica clínica.

Esta segunda edición, según ha destacado la Conselleria de Salud en una nota de prensa, ha dado continuidad al encuentro del año pasado, con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimiento entre profesionales e impulsar la incorporación de soluciones tecnológicas.

En la inauguración han participado el director general del IBSalut, Javier Ureña, el subdirector de Transformación, Innovación y Salud Digital, Miguel Ángel Benito Tovar; la gerente del Hospital Universitario Son Llàtzer, Soledad Gallardo; y el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, Juan Fernando Muñoz.

Durante su intervención, Ureña ha destacado que "el reto ya no es disponer de más datos, sino conseguir que la información adecuada llegue en el momento adecuado para ayudar a tomar mejores decisiones".

Asimismo, ha destacado el proyecto Tramundata que "permitirá avanzar desde un modelo que analiza lo que ya ha pasado hacia otro con más capacidad para entender qué está pasando y anticiparse a las necesidades del sistema sanitario".

La jornada se ha estructurado en tres mesas temáticas. La primera se ha centrado en la inteligencia artificial aplicada a la salud y en los retos que supone pasar de proyectos piloto a una incorporación segura, útil y sostenible de esta tecnología a la práctica asistencial.

Los participantes han analizado cómo identificar los casos en los que la IA aporta realmente valor, qué garantías y evidencias son necesarias antes de implantarla y la importancia de disponer de datos de calidad.

También se ha abordado su integración en los procesos asistenciales, la capacitación de los profesionales y la necesidad de supervisar su funcionamiento durante todo el ciclo de vida.

La segunda mesa ha abordado Tramundata y las posibilidades que ofrece disponer de datos en tiempo real para avanzar hacia una atención más proactiva, coordinada y personalizada.

El debate ha analizado cómo determinados eventos, como un ingreso, un alta, un resultado de laboratorio o un cambio en la situación de un paciente, pueden generar información útil para facilitar la toma de decisiones cuando todavía es posible actuar.

También se ha tratado la priorización de las alertas, la gobernanza y la calidad de los datos, la interoperabilidad y el potencial de esta información para impulsar iniciativas como el futuro Centro de Control Asistencial, previsto en el Plan Estratégico de Salud Digital 2025-2029.

La tercera mesa se ha dedicado a la transformación digital de los laboratorios y los sistemas de apoyo a la decisión clínica. Los participantes han analizado la evolución del laboratorio, que pasa de ser principalmente un proveedor de resultados a convertirse en una fuente estratégica de datos para favorecer la investigación, la medicina de precisión y apoyar a los profesionales en la toma de decisiones.

También se ha hablado sobre el potencial de los algoritmos de IA para profundizar en el análisis de los resultados y contribuir a diagnósticos más precisos y ágiles, así como los retos que plantea la incorporación de estas herramientas en la práctica clínica.

Según la Conselleria, la II Jornada de Salud Digital se ha consolidado como espacio de encuentro entre profesionales para compartir conocimiento, experiencias y proyectos, y para dar visibilidad a iniciativas que acerquen la innovación a las necesidades reales de los profesionales y de la ciudadanía.

La jornada ha concluido con la participación de la consellera de Salud, Manuela García, y del subdirector de Innovación, Tecnología y Proyectos del Hospital Universitario Son Llàtzer, Antonio Moragues.