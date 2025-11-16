Más de 2.100 personas participan en la primera Carrera Solidaria de la APB

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha celebrado este domingo su I Carrera Solidaria con motivo de la presentación pública del nuevo paseo Marítimo de Palma, con un "éxito de participación" que ha superado los 2.100 inscritos.

La salida de la prueba ha estado presidida por la presidenta del Govern, Marga Prohens, el alcalde Palma, Jaime Martínez, el presidente de la APB, Javier Sanz, el presidente de Projecte Home Balears, Jesús Mullor, y el director de la APB, Toni Ginard, según ha explicado la entidad portuaria en un comunicado.

Sanz se ha mostrado profundamente "encantado" por la asistencia ciudadana, así como "muy satisfecho" por el resultado del evento. "Se ha entregado el paseo Marítimo a los ciudadanos, como se prometió y con un éxito impresionante de participación", ha dicho.

Asimismo, ha afirmado que el paseo Marítimo se ha hecho "para las personas" y por eso se ha celebrado esta carrera solidaria "para que la gente de todas las edades pasee".

Por su parte, el presidente de Projecte Home Balears, Jesús Mullor, ha agradecido a la APB el haber podido ser la entidad beneficiaria de este evento solidario, así como también por el hecho de "juntar deporte y solidaridad para una causa necesaria como es la rehabilitación y prevención de jóvenes en el tema de adicciones que hace Projecte Home".

La cita ha contado con un fin de semana completo de actividades abiertas al público de baile y actividad física, además de una feria de entidades solidarias vinculadas al deporte y la salud.

Este domingo, la jornada ha arrancado con la prueba de diez kilómetros, seguida de las carreras infantiles y, posteriormente, la carrera y caminata popular de cuatro km. Durante la prueba larga, los participantes han podido correr por un espacio restringido del puerto, como son los muelles de Poniente, que han sido abiertos al público para la ocasión.

Las actividades han concluido con la entrega de premios y la entrega por parte de la APB a Projecte Home Balears de un cheque por el importe total de lo recaudado, que ha ascendido a algo más de 10.500 euros.

El programa deportivo ha incluido pruebas infantiles no competitivas de distintos recorridos para edades hasta los 14 años, así como una caminata popular de cuatro kilómetros abierta a todos los públicos. La niña Martina Ramis, ha sido la encargada de cortar la cinta que ha dado el inicio a la última prueba, en la que la ciudadanía ha podido recorrer el estrenado nuevo paseo Marítimo de Palma.

En cuanto a las pruebas deportivas, se han celebrado dos carreras de cuatro y diez kilómetros. Antoni Gran ha sido el ganador absoluto de la prueba masculina de diez km, con un tiempo de 32 minutos y 15 segundos, seguido de Lluís Caldentey y José Luis Lobay, en segundo y tercer lugar respectivamente.

En el apartado femenino, Leonor Font se ha impuesto con un crono de 36 minutos y ocho segundos, por delante de Francisca De Villalonga, en segundo lugar y de María José Medina que ha quedado tercera.

En la prueba de cuatro km, Yoel Bastida ha resultado vencedor en la modalidad masculina, con un tiempo de 13 minutos y 42 segundos, seguido de Pau Garcia, en segundo lugar y de Pedro Olmo, en tercero. En la prueba femenina se ha impuesto Carolina Routier, con un tiempo de 16 minutos y 12 segundos, seguida de Lucia Monte y de Sandra Moreno.

Además, se ha reconocido a los tres grupos con mayor número de participantes, una categoría diseñada para promover la participación de centros educativos, clubes deportivos y asociaciones. Los colegios Verge del Carme y Montesion, y el club deportivo Malif Mallorca Trail han sido los ganadores, obsequiados con cheques de 500, 300 y 200 euros en material deportivo respectivamente.

El objetivo del evento ha sido triple, ya que se trataba de implicar a la ciudadanía en la presentación pública de este nuevo espacio urbano del paseo Marítimo de Palma, fomentar la actividad física en un entorno emblemático de Palma y recaudar fondos para una causa solidaria. Esta iniciativa ha sido la primera de una serie de acciones que convertirán el nuevo paseo en eje ciudadano permanente.

Con esta carrera, la APB culmina la transformación integral de la conexión entre el puerto y la ciudad. La reforma del paseo marítimo de Palma ha permitido crear un espacio "más verde, accesible y sostenible, pensado para el disfrute ciudadano y la movilidad activa".

Este proyecto, ejecutado por la APB, ha supuesto una inversión de más de 50 millones de euros y la transformación de 3,5 kilómetros de fachada marítima. El nuevo paseo da prioridad a los peatones y ciclistas, amplía las zonas verdes y fomenta la movilidad sostenible, reduciendo el protagonismo del tráfico rodado.

A lo largo de los tres años de obras, se han plantado más de 2.300 árboles nuevos, creado 37.000 m2 de zonas ajardinadas y habilitado amplias áreas para peatones, ciclistas y espacios de recreo. La actuación ha incorporado sistemas de drenaje sostenible, alumbrado LED inteligente y puntos de recarga para vehículos eléctrico