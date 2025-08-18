Más de 21.000 personas mayores en Baleares participan en talleres saludables de la Fundación 'la Caixa'

Personas mayores en una de las actividades de Fundación 'la Caixa' - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

Más de 21.000 personas mayores en Baleares han participado este curso en talleres saludables de la Fundación 'la Caixa'.

En una nota de prensa, la Fundación 'la Caixa' ha informado que este curso ha impulsado más de 680 actividades orientadas a promover el empoderamiento, el envejecimiento con sentido, y poner en valor el rol de las personas mayores en la sociedad en los 22 centros propios y conveniados con las administraciones de Baleares.

En estas actividades, entre las que hay formaciones para el desarrollo personal, la mejora de la salud física y las competencias digitales, han participado más de 21.000 mayores en las Islas.

EL PROGRAMA PERSONAS MAYORES DE LA FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

Según las tendencias demográficas actuales, se estima que, para 2031, el 25 por ciento de la población española tendrá más de 65 años. Por ello, tras el aumento de la esperanza de vida, uno de los retos actuales es mejorar la longevidad saludable.

Así, con más de un siglo de trayectoria, el programa Personas Mayores de la Fundación 'la Caixa' pretende dar respuesta a las necesidades de este grupo poblacional, mediante talleres y actividades desarrolladas en cinco líneas de acción: mantenimiento y mejora de la salud física y prevención de la fragilidad, fomento del desarrollo personal, mejora de las competencias digitales, participación social y comunitaria, y creatividad y reflexión.

Como novedad, para este próximo curso la Fundación 'la Caixa' impulsará el 'Taller edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo', que pretende dotar de herramientas a las personas mayores para que puedan hacer frente a situaciones de edadismo y, a su vez, ser agentes activos en la realización de acciones de sensibilización en su entorno comunitario, a través del voluntariado.

"Todas las actividades que impulsamos tienen como objetivo que las personas mayores adquieran nuevos conocimientos, reconozcan sus habilidades existentes y descubran otras nuevas para potenciarlas", ha explicado el director del programa Personas Mayores de la Fundación 'la Caixa', David Velasco.

"Para lograrlo, en el programa desarrollamos contenidos innovadores y rigurosos que promueven la salud, las relaciones, el bienestar, el desarrollo personal y una vida plena, además de fomentar la participación social", ha destacado David Velasco.

TALLERES DE AUTOFORMACIÓN ONLINE

También, la Fundación 'la Caixa' pone a la disposición de las personas mayores una serie de talleres virtuales. Desde su inicio, más de 10.000 personas de toda España se han inscrito en los talleres en esta modalidad, ya sea con el ordenador en casa o en las aulas informáticas de los centros de personas mayores.

Los cursos de autoformación abordan temas como la alimentación saludable, el ejercicio, las rutinas para el bienestar o el uso de las aplicaciones tecnológicas.

LOS MINITALLERES 'AULA ABIERTA'

Además, siguiendo la línea de la digitalización, el programa lleva a cabo los minitalleres 'Aula abierta', con formaciones específicas dirigidas a las personas mayores voluntarias que dan apoyo digital en los espacios del 'Aula abierta' de los centros de personas mayores.

En estos minitalleres se ofrecen los conocimientos y recursos necesarios para que los voluntarios puedan acompañar a las personas que asisten a estos espacios y enseñarles a usar las aplicaciones digitales más populares y a realizar las gestiones más habituales a través de internet.