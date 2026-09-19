Más de 2.200 contribuyentes ya utilizan el sistema de pago flexible de la Agencia Tributaria de Baleares

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varios billetes, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.200 contribuyentes de Baleares ya utilizan el sistema de pago flexible o pago a la carta de la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB), que permite elegir el importe y el momento en el que se realizan los pagos de determinados recibos tributarios.

Desde su puesta en marcha, el 2 de abril de 2025, y hasta el 7 de agosto de este año, se han registrado 2.279 contribuyentes, que han realizado un total de 4.047 pagos por un importe de 531.924 euros, según ha informado este sábado en un comunicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

Este sistema permite a los contribuyentes planificar el pago de sus tributos y adaptarlo a sus posibilidades económicas, ya que pueden abonar el importe total del recibo, realizar pagos parciales o anticipar parte o la totalidad del importe durante el correspondiente periodo voluntario de pago.

"El pago flexible es una muestra de cómo queremos que sea la Administración: más cercana, más sencilla y adaptada a las necesidades de los ciudadanos. No se trata únicamente de facilitar el pago de los tributos, sino de ofrecer más libertad para que cada contribuyente pueda organizar sus obligaciones fiscales de acuerdo con sus circunstancias", ha explicado el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

Por su parte, el administrador tributario de la ATIB, Alberto Roibal, ha destacado que el sistema permite que el contribuyente tenga un mayor control sobre sus pagos y evita que tenga que afrontar necesariamente todo el importe de un recibo de una sola vez. "Es una especie de cuenta corriente tributaria, en la que cada persona puede decidir cuándo y cuánto pagar dentro del periodo voluntario", ha indicado.

El pago flexible facilita el abono de tributos municipales de cobro periódico por recibo, como el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), el impuesto sobre actividades económicas (IAE), el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y distintas tasas municipales, como las correspondientes al tratamiento y recogida de basuras o residuos, el suministro de agua, el alcantarillado o los vados.

La ATIB gestiona la recaudación de estos tributos en 53 municipios de las Islas, además de los recibos del Consell Insular de Formentera, del Consell Insular de Mallorca -en el caso de la tasa por matrícula anual de cotos privados de caza- y de la Mancomunidad de Migjorn de Mallorca -por la tasa por prestación del servicio de suministro intermunicipal de agua potable-.

Asimismo, el sistema de pago flexible se utiliza para el abono de los recibos correspondientes al impuesto autonómico sobre estancias turísticas en viviendas y campings turísticos.

CÓMO FUNCIONA EL PAGO FLEXIBLE

Los contribuyentes pueden gestionar sus pagos a través del Cartero Virtual, disponible en la sede electrónica de la ATIB. Para acceder, pueden utilizar el código de contribuyente de la ATIB, así como certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve.

En el caso de los recibos no domiciliados, el contribuyente puede realizar un pago único por el importe total, efectuar pagos parciales o anticipar el importe del recibo. También puede gestionar que el pago o los pagos se realicen con cargo a una cuenta bancaria.

De esta forma, por ejemplo, un contribuyente puede comenzar a pagar un recibo antes de que finalice el periodo voluntario y realizar distintas aportaciones en función de sus posibilidades, hasta completar el importe correspondiente.

El sistema de pago flexible se suma a otras iniciativas impulsadas por la ATIB para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, como el pago mediante Bizum o los diferentes sistemas de pago telemático disponibles a través de la sede electrónica.

La puesta en marcha del pago flexible responde al objetivo de la ATIB de avanzar hacia una Administración tributaria más digital, accesible y adaptada a las necesidades de los contribuyentes, ofreciendo alternativas que permitan gestionar los pagos de forma más cómoda y personalizada.