Más de 2.700 personas participan desde 2012 en los talleres para cuidadores, que se han retomado tras la pandemia.

Más de 2.700 personas han participado en los talleres para personas cuidadoras familiares no profesionales que la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes organiza desde el año 2012 y que acaban de retomarse tras su paralización por la pandemia de coronavirus.

Estos talleres están dedicados al autocuidado y a la atención a personas dependientes con el objetivo de ofrecer pautas y herramientas para desarrollar las tareas, así como al acompañamiento y al apoyo, según ha informado en una nota de prensa la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes.

Principalmente, aborda qué tiene que hacer una persona cuidadora y se establecen pautas de higiene, alimentación, movilidad, afectividad, relajación y proceso del luto.

Desde este lunes y hasta el 9 de diciembre se han retomado los talles en la Llar de Manacor. Este año ya se han llevado a cabo 12 talleres en Mallorca (Manacor, Sóller o Palma) y uno en Formentera.

La técnica de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, Magdalena Llabrés, ha explicado que la persona cuidadora se enfrenta a muchos retos. "Siempre se abandonan y se dedican completamente a la persona cuidada. Necesitan su espacio y tener cuidado de ellos mismos", ha afirmado.

Un primer cambio, ha explicado, es el que se da en el momento en el que la personas a la que se está ayudando se vuelve más dependiente, lo que obliga a reorganizar todos los cuidados e incluso su propia vida.

Los talleres, han indicado, son un espacio para el cuidador, ya que no se tiene que trabajar exclusivamente con la persona cuidada, y en ellos participan profesionales de diferentes ámbitos, sociales y sanitarios.

Otra técnica de la fundación, Marga Ribot, ha subrayado la necesidad de poder contar con esta información, saber cómo afrontar según qué situaciones para las cuales, a menudo, las personas cuidadoras no tienen respuesta o no saben cuál es la mejor estrategia.

Desde la Conselleria han trasladado las impresiones de algunas participantes. "No me siento sola y los talleres me han animado a salir adelante. Siempre necesitas un poco de impulso, porque es un poco agotador. Veo que hay mucha gente que está como yo o peor y esto me infunde coraje", ha afirmado Bárbara Fullana, una de las participantes.

"Todas las mañanas cuando me levanto, digo: tenemos que poner las cosas en marcha, como hemos aprendido en este cursillo, un poco de tranquilidad, un poco de paciencia... mucha. Hay muchas cosas que son teóricas, después en casa es muy diferente", ha continuado.

Llabrés ha resaltado que se crea una red ya que son personas que tal vez ya se conocían pero no en este nivel o si no se conocían ya se conocen y cuando se encuentran en diferentes lugares del municipio se constituyen como una referencia.