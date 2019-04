Más de 2.800 montañeros firman un manifiesto contra la actual regulación de los accesos al medio natural en Baleares

Publicado 05/04/2019 17:11:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.800 montañeros han firmado un manifiesto --en una plataforma de Internet-- en contra de la actual regulación de los accesos al medio natural de las Islas, un documento que ha elaborado la plataforma 'Unidos por conservar' que se creó en 2017 "a raíz de la imposición de ciertas tasas de acceso al medio, aparecidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad".

Según ha informado la plataforma en un comunicado, quieren negociar el marco legislativo del acceso a las montañas con el Govern y los candidatos a los próximos comicios autonómicos del 28 de abril y, en este sentido, trasladarles el contenido del manifiesto.

El texto reivindica poder acceder al medio natural bajo un marco permitido, no autorizable, y no tasado, y proponen un cambio de legislación por un "modelo inclusivo" para todos los colectivos de montaña y no excluyente o elitista.

Asimismo, abogan por promover una educación intergeneracional con fines medioambientales de protección, conservación y concienciación de valores hacia el respeto y la estima al medio.

También incluye el reconocimiento como actividad tradicional del senderismo, la escalada y el barranquismo, y que se persiga --dentro del entorno natural--, la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad.

Por último, que se mantengan canales abiertos de comunicación entre Administración, propietarios y usuarios.