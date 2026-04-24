Más de 300 empresas del sector náutico participarán en el Palma International Boat Show 2026

El conseller de Empresas, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, el presidente de la APB, Javier Sanz, y representantes del sector náutico de Baleares, en la presentación del Palma International Boat Show 2026. - CONSELLERIA DE EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 310 empresas del sector náutico se reunirán del 29 de abril al 2 de mayo en el Moll Vell de Palma en la nueva edición del Palma International Boat Show.

La feria, con más de 40 años de trayectoria, se ha convertido en una plataforma "imprescindible" para consolidar las Baleares como "nodo náutico estratégico del Mediterráneo", según ha afirmado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa.

El conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha presentado este viernes la próxima edición de la feria y ha destacado que el certamen es "un reflejo del sector en España" y más concretamente "en Baleares".

En ese sentido, ha detallado que el archipiélago no está tan centrado en la construcción de embarcaciones, sino en todos los procesos posteriores, desde reparación y mantenimiento, distribución, marinas, servicios y toda la industria auxiliar organizada alrededor de la náutica.

Para el conseller la feria y sector "han crecido de la mano", con una colaboración que ha permitido no solo convertir el evento en una cita que crece "de forma sostenible cada año" y un 90% de empresas participantes que "repiten". Además, también ha facilitado "el fortalecimiento de un sector empresarial estratégico para la economía isleña".

El Palma International Boat Show contará esta edición con una exposición "completa y muy heterogénea" que lo ha convertido en una "referencia internacional" con 310 expositores y 600 barcos --275 en el mar--, por lo que la feria muestra la "mayor exposición de Europa de veleros de gran eslora".

Por otra parte, habrá representación directa de algunos de los astilleros "más prestigiosos" del panorama internacional, que presentan en Palma sus últimos desarrollos y novedades.

Cabe destacar que la exposición se caracteriza por la innovación de los productos presentados, con una oferta en que conviven grandes esloras, con pequeñas y medianas, brokerage, servicios técnicos y algunas de las propuestas más vanguardistas del sector.

De este modo, el Palma International Boat Show presenta tres áreas diferenciadas. Dos de ellas, Shipyards & Equipment y Superyacht Village, se sitúan en el recinto tradicional del Moll Vell, mientras que Superyacht New Build Hub, estará en Marina Port de Mallorca.

Este nuevo emplazamiento ha permitido acercar la exposición al Moll Vell y doblar el número de embarcaciones en exposición, puesto que contará con 20 amarres prémium y más de una veintena de expositores en tierra, hecho que lo consolida como "un punto de encuentro clave para la industria de la nueva construcción de grandes veleros". Como novedad, los dos recintos se comunican por mar y por tierra en intervalos de media hora y la entrada de la feria permite el acceso a todas las áreas.

Al acto de presentación han asistido el presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Sanz, el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, la gerente de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), Silvia Delgado, la presidenta de Balearic Yacht Brokers Association (BYBA), Marta Iglesias, el presidente del Balearic Marine Cluster, Guillermo García, el presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (Aenib), Jaume Vaquer, y el consejero delegado de IPM Group, Patrick Reynés.

García ha presentado la nueva edición del Mediterranean Superyacht Forum, organizado por Balearic Marine Cluster con el patrocinio de la ADRBalears y la colaboración de The Superyacht Group. Este se desarrollará los días 28 y 29 de abril en el Auditorio de Palma, inaugurando la agenda del Palma International Boat Show, que cuenta además con un completo programa de charlas de sostenibilidad e innovación, presentaciones de regatas, entre otras actividades.

Con el objetivo de evaluar la contribución de la feria náutica en el territorio balear, la organización recogerá nuevamente los datos necesarios para que la Dirección General de Economía y Estadística pueda calcular su impacto económico.

El primer estudio certificó que generaba un impacto económico de 20,1 millones de euros y contribuía a la desestacionalización y a la mejora del turismo en un mes de temporada baja. El año pasado, la actualización del estudio mostró un crecimiento del 4,5%, conseguirse un impacto total de 21 millones de euros.