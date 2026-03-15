Más de 300 músicos participan en el encuentro de bandas de Semana Santa en La Misericòrdia

Encuentro de bandas de Semana Santa en La Misericòrdia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 músicos de seis agrupaciones y cientos de espectadores se han reunido este domingo en el Centro Cultural La Misericòrdia en el encuentro de bandas de música de Semana Santa organizado por el Consell de Mallorca.

La jornada ha comenzado a las 10.30 horas con la participación de la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Esperanza y la Paz, seguida de la Banda Santa Mónica, la Agrupación Musical Essència, la Banda de Música del Municipio de Selva, la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Humildad y la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús del Gran Poder.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asistido al acto y ha destacado que esta cita musical se ha consolidado como uno de los actos culturales más destacados de la programación de Semana Santa organizada por la institución insular.

"Este concierto es una muestra del arraigo y la fuerza de nuestras tradiciones, y de la importancia de la música como parte esencial de la Semana Santa mallorquina", ha indicado.

Asimismo, el presidente ha agradecido la implicación de todas las agrupaciones participantes y de las entidades colaboradoras. "Quiero agradecer a los directores y a todos los músicos la dedicación y el compromiso por mantener viva esta tradición musical, así como a la Asociación de Cofradías de Palma, y especialmente a su presidente, Bernat Riera, la colaboración para hacer posible este concierto y contribuir a preservar una parte tan importante de nuestro patrimonio cultural", ha añadido.

Al acto también ha asistido la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, quien ha destacado el papel de la música como elemento fundamental de las celebraciones de Semana Santa en la isla. "La música forma parte de la identidad de nuestras celebraciones y es un patrimonio vivo que debemos seguir impulsando y acercando a la ciudadanía", ha apuntado.

Con esta iniciativa, el Consell de Mallorca vuelve a situar la música como uno de los ejes centrales de la programación cultural de Semana Santa, una agenda que se completa con conciertos, exposiciones y actos tradicionales repartidos por diferentes municipios de la isla.

CONCIERTOS Y ACTIVIDADES

La programación de Semana Santa de este año incluye diversos conciertos en iglesias de la Part Forana, con la participación de bandas de música de diferentes municipios de la isla.

El primer concierto tuvo lugar el viernes a cargo de la Agrupación Musical Essència. El 18 de marzo, a las 20.30 horas, la iglesia de Santa Maria del Camí acogerá el concierto de la formación Ntra. Sra. de la Esperanza y la Paz.

El 21 de marzo, a las 19.30 horas, será el turno de la Banda Santa Mónica, que actuará en la iglesia de Sant Llorenç de Selva.

El 28 de marzo, a las 20.00 horas, la iglesia de Ntra. Sra. de la Natividad de Fornalutx acogerá el concierto de la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Humildad.

El 1 de abril, a las 20.00 horas, el Teatre Principal ofrecerá el Concierto de Pascua, 'Messa di Requiem' de Donizetti, un concierto sinfónico-coral dirigido por Xisco Bonnín, que contará con la participación de los solistas Irene Mas, Marta Miccoli, Carlos Cardoso, Jorge Tello y Max Hochmuth, el Coro del Teatre Principal y la Orquestra Acadèmia 1830. Las entradas están disponibles en la web www.teatreprincipal.com.

Finalmente, el 14 de abril, a las 20.00 horas, la Capilla del Santísimo de La Seu de Palma acogerá el acto 'Memorial de Semana Santa. Toni Gomila dice Blai Bonet', organizado por la Fundación Mallorca Literaria con motivo del Año Blai Bonet.

El actor mallorquín Toni Gomila pondrá voz a un texto en formato monólogo que ofrece una relectura de los hechos narrados en el Evangelio desde la mirada singular del escritor santanyiner.

EXPOSICIONES EN LA MISERICÒRDIA

La II Exposición de Cofradías de Mallorca reúne una representación de cofradías de Palma y de la Part Forana, que aportan una indumentaria de cofrade y el estandarte de cada una de ellas como elementos que las identifican.

En La Misericòrdia también se puede visitar la IV Exposición Fotográfica de la Semana Santa de Palma y formaciones musicales, que presenta el trabajo de quince fotógrafos, cada uno con tres imágenes, que ofrecen una mirada personal y contemporánea sobre la Semana Santa.

La muestra incorpora también un espacio dedicado a nueve formaciones musicales que participan habitualmente en las procesiones.

Ambas exposiciones pueden visitarse en el Centro Cultural La Misericòrdia, de lunes a sábado (excepto festivos), de 10.00 a 20.00 horas.

ACTOS TRADICIONALES

La representación del Vía Crucis, a cargo de la Agrupación Campanera de Pinyol Vermell, se celebrará el 28 de marzo, a las 20.30 horas, en la iglesia parroquial de Sant Bartomeu de Alaró.

Además, el Joc de Ministrils participará en dos de las procesiones más emblemáticas de la Semana Santa mallorquina. El Jueves Santo, 2 de abril, a las 19.00 horas, formará parte de la procesión del Sant Crist de la Sang, en Palma, con salida desde el patio dels Homes del Centro Cultural La Misericòrdia.

El Viernes Santo, 3 de abril, a las 22.00 horas, participará en la solemne procesión del Santo Entierro y la Soledad de María, en Sineu, con salida desde el convento de Sant Francesc.