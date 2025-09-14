Más de 300 personas participan en la carrera y marcha popular para la prevención del suicidio en Binissalem - COIBA

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 325 personas han participado este sábado en Binissalem en la VII Carrera y Marcha popular para la prevención del suicidio, organizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Baleares (Coiba), junto con la Dirección General de Salud Mental y el Ayuntamiento.

El objetivo de la cita es dar visibilidad a una problemática de gran impacto social y recordar las 4.116 personas que perdieron la vida por suicidio en España en 2023, según ha señalado el Coiba en nota de prensa.

En esta edición, el Coiba ha asumido el relevo de la organización de la asociación Afasib con la voluntad de "consolidar esta jornada como una cita de referencia en sensibilización y prevención".

En este sentido, la presidenta del Colegio, Maria José Sastre, ha subrayado que tras la "gran tarea" de la asociación Afasib, la voluntad del Coiba es dar continuidad a esta iniciativa "tan necesaria" y "reforzar el compromiso de la enfermera con la salud mental y la prevención del suicidio".

"Con esta carrera y marcha popular queremos abrir espacios de concienciación y apoyo, hacer comunidad y recordar las 4.116 personas que nos dejaron en 2023", ha agregado Sastre, quien ha concluido que el suicidio es "un reto de salud pública".

La jornada ha contado con una carrera de seis kilómetros y una marcha popular de 4.116 metros, uno por cada vida perdida.