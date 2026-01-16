Más de 40 personas participan en una jornada de selección de personal hotelero en PalmaActiva

Una persona realiza una entrevista en euna jornada de selección de personal en PalmaActiva - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva ha celebrado esta semana una jornada de selección de personal para el hotel Es Port, situado en el Port de Sóller, en la que han participado más de 40 personas.

Estas jornadas facilitan el contacto directo entre personas que buscan trabajo y los responsables de recursos humanos de empresas que necesitan personal, según ha destacado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha subrayado que estas iniciativas son "una herramienta clave para mejorar la empleabilidad, acercar el tejido empresarial a la ciudadanía y facilitar oportunidades laborales reales".

Durante el año pasado PalmaActiva organizó jornadas de selección con varias empresas, ente ellas Alehop, Müller, Starbucks, Stamp Mallorca y Decathlon, en las que participaron cerca de 400 personas.