Más de 4.000 personas participarán este sábado en la carrera nocturna Binter NightRun Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.200 personas participarán este sábado en la carrera nocturna Binter NightRun Palma, de las que el 52% serán mujeres.

Esta cifra supone el récord de participación de este evento deportivo y, para el alcalde de Palma, Jaime Martínez, refleja "el crecimiento constante de la prueba y, sobre todo, el compromiso de los ciudadanos de Palma con un estilo de vida activo y saludable".

Martínez, durante la presentación de la carrera, que ha tenido lugar este viernes en el vestíbulo de Cort, ha destacado la importancia de que Palma forme parte de las Binter NightRun Series 2026, uno de los principales circuitos nocturnos del país que recorre distintas ciudades españolas.

"Es un orgullo para Palma seguir formando parte de un proyecto deportivo de referencia a nivel nacional, que contribuye a consolidar nuestra ciudad como un destino deportivo de primer nivel", ha señalado.

El alcalde, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, ha puesto en valor los valores deportivos, sociales y sostenibles que caracterizan a esta prueba deportiva, que convierte la ciudad "en un gran escenario de encuentro donde deporte, convivencia, solidaridad y sostenibilidad van de la mano".

Asimismo, ha destacado el carácter abierto e inclusivo de la carrera, diseñada para facilitar la participación de personas de todas las edades y niveles físicos.

Sus tres recorridos --la Milla Verde Familiar, los 5 kilómetros y los 10 kilómetros-- han sido diseñados para garantizar "la máxima accesibilidad y facilitar la participación de todas las personas, incluidas personas con diversidad funcional", ha explicado.

La jornada arrancará a las 20.00 horas con la Milla Verde Familiar, cuya salida tendrá lugar en la explanada de la Catedral. Posteriormente, a las 20.45 horas, se disputará la carrera de 5 kilómetros desde el Passeig Sagrera, mientras que la prueba de 10 kilómetros comenzará a las 21.15 horas desde la explanada del Castell de Bellver. Todas las modalidades finalizarán en Dalt Murada, junto a la Catedral.

La prueba mantendrá además su vertiente solidaria, destinando íntegramente la recaudación de la Milla Verde Familiar a distintas organizaciones sociales elegidas por los propios participantes durante el proceso de inscripción, con el objetivo de apoyar proyectos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad social o económica.

AFECTACIONES AL TRÁFICO

La Policía Local de Palma ha programado un dispositivo especial de tráfico para este sábado 9 de mayo con motivo de la celebración de la carrera, que provocará afectaciones al tráfico.

El dispositivo estará activo a partir de las 20.00 horas. Durante esta primera fase, la circulación de vehículos estará restringida en la plaza de la Porta des Camp en dirección centro.

Por otro lado, a partir de las 20.15 horas permanecerán cortadas las vías Jaume III desde Passeig Mallorca hacia Joan Carles I; la Via Roma en dirección a La Rambla; Costa de Gas hacia Porto Pi, donde el tráfico será desviado hacia Avingudes.

Asimismo, a partir de las 20.30 horas se activarán cortes al paso de la carrera en distintos puntos. Entre las vías afectadas se encuentran la rotonda de Porto Pi en dirección al Passeig Marítim; avenida Argentina, con cortes a la altura de las calles Caro y Sant Magí; Joan Miró, con tramos cerrados entre la calle de la Pedrera y Castell de Bellver; y Monsenyor Palmer y la calle de la Pedrera en dirección al Passeig Marítim.

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma, asimismo, desviará parcialmente varias líneas de autobús con motivo del evento.

A partir de las 20.00 horas y hasta las 00.00 horas aproximadamente, las líneas L1 (Portopí-Sindicat), L3 (Pont d'Inca - Joan Carles I), L4 (Ses Illetes-Nou Llevant), L7 (Son Gotleu - Son Serra/sa Vileta/Son Vida), L20 (Portopí-Son Espases), L25 (s'Arenal - Pl. Reina/Catedral) y L35 (Aquàrium - Pl. Reina/Catedral) circularán desviadas parcialmente en ambos sentidos.

La L3 finalizará su trayecto en la P20 (Pg Mallorca-Jaume III); la L25 y la L35 lo harán en la P206, en Av. Portugal, frente a los institutos. La L30, por su parte, quedará sin servicio a partir de las 20.00 horas aproximadamente.

Durante el tiempo que duren los desvíos, quedarán anuladas las paradas 7, 453, 986, 1048, 53, 105, 54, 104, 52, 106, 107, 50 y 108.