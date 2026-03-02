Más de 4.300 ciudadanos visitan el Parlament durante las jornadas de puertas abiertas. - PARLAMENT

PALMA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.300 personas han visitado el Parlament durante las jornadas de puertas abiertas, según ha informado la Cámara este lunes.

El domingo, después del acto institucional celebrado al mediodía se inició la jornada de puertas abiertas, que se ha prolongado también durante este lunes.

Durante estas dos jornadas, los visitantes han recorrido las principales dependencias de la sede parlamentaria, han conocido la historia del edificio y han profundizado en el funcionamiento de la institución.

En total, más de 4.200 personas han participado en la visita, con el apoyo de una audioguía disponible en seis idiomas, así como de paneles y folletos informativos. Cabe recordar, además, que el fin de semana anterior la institución ya había organizado visitas teatralizadas que reunieron a cerca de 300 asistentes.