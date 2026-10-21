Más de 450 familias han participado en la Escuela de Atopía de Son Espases

Escuela de atopía de Son Espases - CAIB

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 450 familias con niños con dermatitis atópica han participado en la Escuela de Atopía del Hospital Universitario Son Espases, que este año llega a su 26ª edición, según ha informado este miércoles la Conselleria de Salud en un comunicado.

El Servicio de Dermatología de este centro hospitalario organiza esta jornada con charlas informativas para los padres y familiares de los niños con dermatitis atópica, durante las cuales se ofrece información sobre alergias alimentarias y se dan herramientas para gestionar la enfermedad.

La Escuela de Atopía de Son Espases enseña a los niños a tratar la dermatitis atópica, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta al 20 por ciento de los menores.

En estos talleres se explica que la enfermedad no es contagiosa y que es posible espaciar y reducir sus brotes utilizando el tratamiento farmacológico recomendado por el médico y siguiendo una serie de recomendaciones, como mantener la piel hidratada y evitar tanto las temperaturas extremas como abrigarse en exceso. Además, les recomiendan que las duchas sean breves y con agua tibia, que se sequen suavemente con la toalla y, sobre todo, que eviten rascarse.

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel en la que intervienen alteraciones de la barrera cutánea y una respuesta inmunitaria anómala. Estas alteraciones disminuyen la función protectora de la piel y favorecen la aparición de sequedad, picor e inflamación. Suele manifestarse en brotes, y se alternan períodos de actividad con períodos de remisión.

Aunque tiende a mejorar y puede llegar a desaparecer con la edad, es fundamental mantener unos cuidados diarios adecuados para prevenir los brotes, controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida. La hidratación y los cuidados generales constituyen la base del tratamiento, que debe complementarse con un tratamiento farmacológico tópico o sistémico, según la gravedad, para controlar la inflamación, alcanzar la remisión y reducir el impacto acumulativo de la enfermedad.