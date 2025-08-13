Más de 50 denuncias por alcohol y drogas en un dispositivo de controles de la Guardia Civil en carreteras de Mallorca. - GUARDIA CIVIL

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Baleares desplegó en la tarde y noche del pasado lunes un amplio dispositivo de control en diversas carreteras de Mallorca que se saldó con 47 denuncias por conducir bajo los efectos del alcohol, tres atestados por delitos contra la seguridad vial relacionados también con el consumo de alcohol y tres denuncias por consumo de drogas.

Durante el operativo se controlaron más de 1.000 vehículos en un esfuerzo centrado no sólo en la detección de infracciones, sino en la concienciación ciudadana sobre los peligros del consumo de alcohol y drogas en la conducción, según ha explicado la Benemérita en un comunicado.

La presencia visible de los agentes y la realización de pruebas preventivas contribuyeron a disuadir comportamientos imprudentes y a fomentar una conducción responsable, no registrándose ningún siniestro vial de importancia.

La Guardia Civil seguirá llevando a cabo controles de alcohol y drogas en cualquier momento y en cualquier carretera, especialmente en estos próximos días ante la celebración de fiestas populares en multitud de municipios de la isla de Mallorca e incremento de la movilidad en la temporada estival.

La Guardia Civil ha recordado que, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, solo cero tiene cero consecuencias porque, aún con tasas más bajas de las permitidas, el riesgo de accidente es mayor.

El alcohol sigue siendo el segundo factor más común en los accidentes mortales, estando presente en el 29 por ciento de los mismos, resaltando la concienciación sobre los riesgos del consumo de alcohol y drogas al volante, en la que no solo pone en peligro la vida del conductor, sino también la de quienes comparten la vía.

La prevención comienza con la concienciación vial y el compromiso individual. "Cada decisión responsable al volante salva vidas", ha concluido la Benemérita.