Los más de 60 incendios sufridos en Baleares este 2025 calcinan menos de 30 hectáreas hasta septiembre

Archivo - Brigadistas trabajan en la extinción de un incendio en Es Mercadal. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado un total de 62 incendios desde el inicio del año hasta este mes de septiembre, en los que se han quemado cerca de 29 hectáreas.

La mitad de ellos se han producido en Mallorca, donde han ardido poco más de 23 hectáreas --el 80% de la superficie afectada de Baleares--, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

La siguiente isla con más incendios iniciados es Ibiza con 19, aunque allí se han quemado el 8% de las hectáreas calcinadas Baleares. En Menorca ha habido nueve fuegos que han abarcado una superficie de 3,4 hectáreas --el 12%-- y en Formentera se han dado tres incendios con 0,05 hectáreas.

La mayor parte de la vegetación quemada pertenece a espacios desarbolados --25,65 hectáreas-- y la zona arbolada quemada se limita a 3,24 hectáreas. Cabe resaltar que durante todo 2024 hubo 93 incendios y entonces ardieron poco más de 300 hectáreas.