Más de 600 alumnos participan en las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Ciudad Educadora en Palma

La regidora de Educación, Lourdes Roca, en las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Ciudad Educadora en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 alumnos de 16 centros educativos de Palma participan en las actividades organizadas por Cort para conmemorar el Día Internacional de la Ciudad Educadora.

Según ha informado el Ayuntamiento, los estudiantes han asistido miércoles a la primera jornada de talleres y actividades educativas que han combinado aprendizaje activo con propuestas lúdicas y participativas.

Las actividades se desarrollarán hasta este viernes y tienen como objetivos principales acercar los principios de las Ciudades Educadoras a la comunidad educativa, potenciar la participación de los niños y fomentar el pensamiento crítico, así como promover el conocimiento del barrio y de la ciudad, creando redes de interrelación entre los centros educativos.

El Día Internacional de la Ciudad Educadora --30 de noviembre-- conmemora la proclamación de la Carta de las Ciudades Educadoras (1990), impulsada por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), de la cual Palma forma parte desde hace más de tres décadas.

En esta edición, el lema escogido por la asamblea reunida en Bruselas ha sido 'La participación de la infancia en la Ciudad Educadora', subrayando el papel fundamental de los niños en la creación de ciudades más inclusivas y participativas.

Las actividades continuarán este jueves y viernes en otros espacios de la ciudad, como el pabellón Toni Servera, el parque del Secar de la Real y el Polideportivo Germans Escalas. El programa culminará el próximo jueves con la celebración del Consejo de Infancia en el salón de plenos de Cort.

Este programa cuenta este año con la colaboración de más de 16 centros educativos de la ciudad, que han organizado talleres y actividades en diversos barrios y espacios públicos.

Los centros participantes son el CEIP Secar de la Real, el CEIP Ca's Capiscol, el CEIP Maria Antonia Salvà, el CEIP El Terreno, el CEIP Gènova, el CEIP Sant Jordi, el CEIP Can Pastilla, el CEIP Es Tamarells, el CEIP Jafudà Cresques, el Colegio Sant Francesc d'Assís, el Colegio Sant Josep Obrer, el CEIP Es Vivero, el Colegio El Temple, el Colegio Sant Vicenç de Paül, el CEIP Alexandre Rosselló y el CEIP Camilo José Cela.

La segunda teniente de alcalde y regidora de Educación, Lourdes Orca, ha participado este miércoles en las actividades celebradas en el parque de Can Palou, destacando "la importancia de crear espacios educativo más allá de las aulas, donde los niños y jóvenes puedan aprender de manera activa y comunitaria.

"Palma es Ciudad Educadora desde hace más de 30 años", ha dicho Roca, agregando que, en el marco del programa Escoles Obertes, se ha puesto en marcha la iniciativa Patis Oberts, que permite el uso educativo de los patios escolares fuera del horario lectivo.

La regidora también ha destacado el compromiso de Cort de fomentar la participación activa de los niños y jóvenes en la vida pública de la ciudad, con el objetivo de "convertir Palma en un modelo de inclusión y participación".