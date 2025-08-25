Más de 650 personas participan en los conciertos patrimoniales del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 650 personas han participado ya en los conciertos patrimoniales que organiza el Consell de Mallorca en espacios históricos.

Por su parte, casi 500 personas han asistido este domingo a los tres conciertos patrimoniales organizados por la institución insular, que han llenado espacios únicos como el Túmulo de Son Ferrer (Calvià), Son Real (Santa Margalida) y s'Illot (Sant Llorenç).

Además, cabe destacar que el pasado 10 de agosto, 150 personas disfrutaron del concierto celebrado en los Clossos de Can Gaià en Felanitx. Ahora, queda un concierto que pondrá punto final al ciclo el próximo 7 de septiembre en Son Fornés, Montuïri.

Estas propuestas culturales, enmarcadas dentro del programa 'Cultura en vena', han combinado, durante este mes de agosto, música en vivo y patrimonio en lugares históricos de gran valor.

Cada concierto celebrado este fin de semana ha ofrecido una propuesta musical singular, adaptada al entorno. En el Túmulo de Son Ferrer, Paula Martos cautivó con un concierto íntimo de violonchelo y violín; en Son Real, Maria de Lluc presentó un trío de piano con piezas clásicas y contemporáneas; y en s'Illot, Laura Fernández y Maria de Lluc Coll emocionaron con la combinación de piano y canto soprano, en una experiencia sensorial que fascinó al público.

El programa arrancó el pasado mes de agosto en los Clossos de Can Gaià (Felanitx) con la violinista Raquel Cabello, y desde entonces ha recorrido diversos espacios emblemáticos de la isla, ofreciendo conciertos gratuitos que unen cultura y patrimonio. Con esta iniciativa, el Consell de Mallorca reafirma su compromiso con la difusión y la puesta en valor del patrimonio cultural de la isla, acercándolo y haciéndolo más vivo a través de la música.