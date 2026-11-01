Más de 660 personas participan en las jornadas de puertas abiertas de las residencias de la Fundación de Dependencia

Can Blai - CAIB

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 661 personas han visitado las residencias de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal esta semana durante las jornadas de puertas abiertas.

El objetivo de la iniciativa, según ha señalado la la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa, ha sido acercar la labor que se lleva a cabo en estas residencias.

Las jornadas estaban dirigidas a profesionales de los servicios sociales y la dependencia, estudiantes, entidades, familiares de usuarios y a todas aquellas personas interesadas en conocer el funcionamiento de las residencias y sus servicios de centro de día, así como el modelo centrado en la persona, que se aplica en todos ellos.

Las puertas abiertas han tenido lugar el lunes y el martes en los centros de Mallorca (residencia y centro de día Son Güells, residencia Son Llebre, residencia y centro de día Son Tugores y el Centro ocupacional Sa Riera) mientras que el miércoles y el jueves han tenido lugar en los de Eivissa (las residencias y centros de día Sa Serra, Can Raspalls y Can Blai).

Además de entidades y de profesionales del sector, durante estos días los centros han recibido la visita de estudiantes y profesores del CIFP Son Llebre, CEPA Es Pla, IES Josep Maria Llompart, IES Ramon Llull, IES Josep Sureda i Blanes, colegio Sant Josep Obrer, CEIP Can Raspalls, IES Balàfia, IES Algarb, CEPA Pitiüses, IES Sa Serra, IES Sant Antoni e IES Sant Agustí.