Más de 720 personas se examinan para 58 plazas de funcionario del cuerpo administrativo y subalterno del Govern

Archivo - Numerosas personas realizan las pruebas de acceso a Correos, en la Facultad de Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, a 7 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 724 personas han realizado este sábado los primeros ejercicios de los procesos selectivos para acceder a 58 plazas del cuerpo administrativo y al cuerpo subalterno del Govern.

Estas corresponden a las ofertas públicas de empleo de los años 2022, 2023 y 2024, incluidas en la convocatoria de 2025, según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.

Las pruebas, organizadas por la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), se han desarrollado de manera simultánea en Mallorca, Menorca y Eivissa.

En concreto, se han convocado 25 plazas del cuerpo administrativo (21 en Mallorca, de las cuales tres corresponden a la reserva para personas con discapacidad; una en Menorca y tres en Eivissa) y 33 plazas del cuerpo subalterno (26 en Mallorca, de las cuales dos corresponden a la reserva para personas con discapacidad; dos en Menorca y cinco en Eivissa, con una plaza reservada).

Los exámenes se han llevado a cabo en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en Mallorca; en el IES Joan Ramis i Ramis, en Menorca, y en el IES Sa Blanca Dona, en Eivissa.

En total, se han presentado 724 aspirantes de los 1.309 que estaban convocados, lo que supone el 65,5% de los convocados al cuerpo administrativo y el 47% al cuerpo subalterno.

El primer ejercicio del cuerpo administrativo ha consistido en responder por escrito un cuestionario tipo test de 100 preguntas en un tiempo de 110 minutos.

En el caso del cuerpo subalterno, el ejercicio se ha dividido en dos partes, un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con una duración de 70 minutos, y la resolución de 10 preguntas teórico-prácticas de respuesta breve, en un tiempo de 30 minutos.