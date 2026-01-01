Más de 8.000 personas visitan el Palau del Consell en 2025, un 23% más que el año anterior

Más de 8.000 personas visitan el Palau del Consell en 2025 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palau del Consell ha recibido a 8.008 personas durante el 2025, 1.447 más que en 2024, lo que representa un aumento del 23 por ciento y un récord de visitas.

La sede principal de la institución insular tiene las puertas abiertas para que la puedan conocer, siempre con cita concertada, tanto la ciudadanía en general como grupos organizados o de escolares.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha subrayado que abrir las puertas del Palau del Consell "es un deber y un placer" para esta institución.

"La ciudadanía tiene que poder conocer la historia de la sede principal de la institución insular para comprender la importancia del órgano de gobierno de Mallorca, además de poder disfrutar de este edificio emblemático", ha apuntado.

Según ha informado la institución insular en una nota de prensa, las 8.008 personas que han visitado el Palau durante el año se han repartido en 240 visitas organizadas, 70 más que en 2024.

En concreto, 4.830 del total han sido escolares de toda Mallorca, mayoritariamente alumnos de 5º y 6º de primaria y de 3º de ESO, los ciclos que estudian las instituciones.

El resto de visitas, 3.178 personas, son principalmente miembros de asociaciones de personas mayores, entidades del tercer sector, como Amadip Esment, Projecte Naum, Casal Petit o la Fundación Patronato Obrero, y de talleres de memoria del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para personas mayores.

También se han organizado visitas para grupos de estudiantes de intercambio o para ciudadanos en general, tanto de Mallorca como del resto del país o del extranjero, sobre todo de Francia, Italia y Alemania.

La visita al Palau del Consell, que dura aproximadamente una hora, se puede hacer en catalán, castellano, inglés y francés, y también son accesibles para personas con dificultades auditivas gracias a la adquisición de los aparatos de amplificación auditiva.

Así, recorre las principales estancias de la sede de la institución insular: la entrada y la escalera de honor, la planta noble, la sala de audiencias y el salón de plenos.

Desde el Consell han destacado que el espacio que más éxito suele tener entre los visitantes es el antiguo refugio antiaéreo, que se encuentra situado en el sótano del Palau.

Aparte de las visitas estándar, el Consell también ha ofrecido algunas actividades especiales, como seis rutas teatralizadas con motivo de la Diada de Mallorca, ambientadas en el poema 'El pi de Formentor' de Miquel Costa i Llobera.

Las puertas del Palau del Consell también se han abierto en 2025 durante las jornadas del Open House Palma, cuando se ofrecieron 16 conferencias en el salón de plenos para centros educativos sobre los refugios antiaéreos a cargo del experto Tomeu Fiol Coll, que acabaron con una visita al refugio.