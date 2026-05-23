Más de un centenar de alumnos de cuarto de ESO participarán en la primera convocatoria de los Premios Extraordinarios - CAIB

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 128 alumnos matriculados en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) participarán en las pruebas de los Premios Extraordinarios de ESO que la Conselleria de Educación y Universidades convocará este año por primera vez.

Por islas, los participantes se distribuyen en 92 alumnos de Mallorca, 17 de Menorca y 19 de Eivissa y Formentera.

Las pruebas, según ha informado Educación en un comunicado, se celebrarán el próximo 28 de mayo y consistirán en cuatro exámenes de matemáticas, lengua inglesa, un comentario histórico en catalán y un comentario científico en castellano.

Para poder presentarse, los alumnos han tenido que cursar toda la ESO en un centro del Estado español, estar matriculados en cuarto de ESO en un centro de Baleares y haber obtenido una nota media mínima de 9,35 en tercero de ESO.

Una comisión evaluadora formada por profesorado de secundaria será la encargada de diseñar y corregir las pruebas. En total, se premiará a ocho alumnos, que serán los que obtengan las mejores calificaciones y recibirán una dotación económica de 500 euros cada uno.

Los alumnos con mejores resultados en estos premios tendrán prioridad para acceder al nuevo Bachillerato de Excelencia, que se pondrá en marcha a partir del curso 2026-2027.

El orden de prioridad será, en primer lugar, los ganadores del Premio Extraordinario de ESO; en segundo lugar, los alumnos que se hayan presentado y hayan obtenido una calificación mínima de 8; y, finalmente, los alumnos con una nota media mínima de 8 en cuarto de ESO.