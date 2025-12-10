Más de un centenar de estudiantes de Baleares buscan convertirse en el mejor empresario virtual de España

Archivo - Más de 850 estudiantes de CyL participan en la XV Young Business Talents para ser el mejor empresario virtual - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 127 jóvenes preuniversitarios de Baleares se encuentran inmersos en la 15ª edición de Young Bussiness Talents, la mayor competición nacional de simulación empresarial destinada a estudiantes de entre 15 y 21 años.

Según ha informado el programa en nota de prensa, estos estudiantes de las Islas son de cuatro centros docentes diferentes de la comunidad y competirán contra 11.187 jóvenes provenientes de otros 406 centros del resto de España.

El objetivo de la iniciativa, organizada por Abcanca y Praxis MMT, es demostrar su talento empresarial y habilidades directivas para alcanzar el titulo de 'mejor empresario virtual de España'.

Así, durante los próximos meses los equipos tendrán que dirigir su propia empresa virtual del sector de la alimentación, especializada en la venta de productos lácteos, e intentar llevarla al éxito. Lo hacen utilizando un avanzado simulador de gestión empresarial, donde los alumnos tienen que tomar decisiones estratégicas en áreas como marketing, operaciones, producción, comercial, recursos humanos y finanzas, con el objetivo de obtener los máximos beneficios económicos frente al resto de competidores.

Los centros de Baleares que participan son el IES Josep Miquel Guardia, el IES Llucmajor, el IES María Angels Cardona y el IES Quartó de Portmany. Las comunidades con mayor representación son Anadalucía (2.101), Galicia (1.695), Cataluña (1.457), Madrid (1.087) y Castilla y León (893).

El director de Young Business Talents, Nuño Nogués, ha subrayado que los jóvenes que participan serán los "líderes empresariales del futuro". Además, ha explicado que el programa "es mucho más que una competición", y la ha descrito como una "experiencia formativa única que permite ver a los jóvenes como se gestiona una empresa real".

A lo largo del curso, los estudiantes que cursan 4º de la ESO, Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio o superior, participan en diferentes fases online desde las aulas y con ayuda de sus profesores para conseguir una plaza en la gran final.

Para competir, los centros docentes han recibido de manera gratuita los simuladores empresariales desarrollados por Praxis MMT, valorados en más de 3.000 euros cada uno.

Los 75 equipos que logren mayores beneficios para sus compañías pasarán a la final presencial, donde se enfrentarán por el título. Los ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, destinados tanto a estudiantes como a profesores, además de recibir diplomas acreditativos que contribuirán a enriquecer su futuro académico y profesional.

Los ganadores de la pasada edición fueron tres estudiantes de grado medio y superior de IES Arca Real de Valladolid.