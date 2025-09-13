Más de un centenar de personas piden en Palma la protección de Flotilla Global Sumud y "parar el genocidio" en Palestina

Concentración por Palestina frente a la Delegación del Gobierno en Baleares - EUROPA PRESS

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas se han concentrado este sábado en Palma para pedir protección a la Flotilla Global Sumud y en contra los ataques de Israel en Gaza.

La concentración, convocada por las Marchas por Palestina en Mallorca y el Movimiento Global en Gaza se ha celebrado a las 19.00 horas frente a la Delegación de Gobierno en Baleares bajo gritos de "menos balas, más comida", "no es una guerra, es un genocidio" y "boicot a Israel", entre otros.

Según los convocantes, la concentración viene motivada por el ataque con drones a la Flotilla y la escalada de la expulsión de la población palestina de Gaza.

"La hacemos frente a la Delegación del Gobierno en Baleares para insistir en la urgencia de que las medidas anunciadas el pasado lunes se hagan efectivas", han apuntado, en relación con el nuevo paquete de medidas del Gobierno de España para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina".

En especial, han reclamado el embargo de armas a Israel que, a su criterio, tiene que incluir todas las importaciones y exportaciones, así como la prohibición del tráfico por puertos españoles de todos los barcos que lleven combustibles destinados a las fuerzas armadas de Israel.

También han solicitado al Gobierno, entre otras medidas, que rompa el acuerdo bilateral con Estados Unidos para poder aplicar la denegación de la entrada en el espacio aéreo español a las aeronabes del Estado que transporten material de defensa destinado a Israel.

Igualmente, han recordado al Estado su "obligación de garantizar la seguridad de todas las personas embarcadazs en la Flotilla y que es responsabilidad suya evitar cualquier daño a personas o bienes".

En el manifiesto, han exigido "que se pare inmediatamente el genocidio". "Ninguna excusa más ni silencios cómplices", han reivindicado, a la vez que han asegurado que no pueden "mirar hacia otro lado mientras Israel viola todas las normas internacionales".

También han solicitado la apertura de un corredor "seguro" para que el pueblo palestino pueda recibir comida, medicamentos y "todo aquello que se le niega".