Más de un millar de personas participan en la 'Marcha por la Igualdad' de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de mil personas han participado la mañana de este domingo en la octava edición de la 'Marcha por la Igualdad-Nordic Walking Ciutat de Palma'.

La caminata popular y gratuita, organizada por el Instituto Municipal del Deporte (IME), ha partido desde la plaza de Cort, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

A las 11.00 horas, María Vasco, la primera atleta española en conseguir una medalla olímpica en los 20 kilómetros marcha, ha dado la salida a la prueba con el tradicional corte de cinta, en calidad de embajadora de la marcha.

Los participantes han podido completar la marcha con bastones o sin ellos y elegir entre tres distancias: un recorrido de 3,5 kilómetros hasta la playa del Molinar; otro de siete kilómetros hasta Sant Joan de Déu-Es Carnatge, y uno más largo, de 10,5 kilómetros, hasta el Balneario 13 de la Playa de Palma.

Cada uno de los tres recorridos ha contado con un punto de avituallamiento y atención, con agua y fruta. Las personas inscritas han recibido como obsequio una bolsa conmemorativa de la marcha y una botella de agua reutilizable.

Además, han podido utilizar gratuitamente el transporte público gracias a la colaboración de la EMT Palma. La jornada también ha incluido una sesión de calentamiento a cargo de la Asociación Nordic Walking Palma y Nordic Walking Ciutat.

Al acto han asistido el regidor Miquel Busquets, la coordinadora general de Igualtat, Patricia Pizá; el director general de Deportes, David Salom, y el gerente del IME, Miguel Ángel Bennàssar, así como representantes de MercaPalma, de la Federación Balear de Montaña y Escalada y miembros de Nordic Walking Palma.