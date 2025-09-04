Más de la mitad de los espectáculos de las 'Nits a Bellver' de 2025 agotaron las entradas disponibles

Actuación de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears en el claustro del Castell de Bellver. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presente edición de las 'Nits a Bellver' finalizaron el pasado 28 de agosto con el concierto del grupo Hard Bop Drivers, en un ciclo en el que 17 de los 27 espectáculos han colgado el cartel de 'no hay entradas'.

Las 'Nits a Bellver' comenzaron el pasado 11 de junio y han concentrado en la histórica fortificación una "parte substancial" de la oferta cultural, artística, musical y escénica de Palma, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

El Consistorio ha apuntado que la repercusión alcanzada por el evento, tanto en lo que se refiere a la afluencia de público como en relación a la proyección nacional e internacional de las diferentes propuestas, "ha superado todas las expectativas iniciales".

Algunos de los ejemplos concretos de estos 'sold out' han sido la gala inaugural, a cargo de Sidonie y Go Cactus, la Gala Lírica, ofrecida por la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, el concierto de Maria del Mar Bonet, que conmemoró su actuación en el Olympia de París hace ya medio siglo, el concierto de la Simfònica con piezas de Haydn y Beethoven, el concierto de Diana Navarro acompañada por los integrantes de la Banda Municipal de Música de Palma, el concierto de la Simfònica en homenaje a Eduard Bernabéu y todas las actuaciones comprendidas en el programa del Jazz Palma Festival.

En conjunto, han asistido a la nueva edición de Nits a Bellver un total de 9.883 espectadores. El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha expresado su satisfacción por el eco obtenido por un evento que el Ayuntamiento de Palma ha creado con la intención de "reivindicar uno de los emplazamientos más importantes de la historia, el patrimonio y la cultura de la ciudad".

De este modo, ha señalado que se aprovechan sus "magníficas condiciones acústicas" y el "impresionante atractivo de su entorno" para ofrecer al público unas "noches mágicas de verano en las que la música, el teatro y el resto de especialidades artísticas asumen todo el protagonismo".

El programa de este año de 'Nits a Bellver' ha acogido un total de 27 funciones, distribuidas entre los meses de junio --cinco--, julio --11-- y agosto --11--.

Además de los espectáculos citados, el cartel ha incorporado las actuaciones de artistas de la talla de Victoria Lerma, Joan Valent, Boris Giltburg, Ainhoa Arteta, Mateusz Krzzowski, Piotr Alexewicz o Sara Correia.

Igualmente, 'Nits a Bellver' ha dedicado un espacio a las artes escénicas con la representación de la obra de teatro clásico '¿Quién matará a Mesalina?', dirigida por Jeroni Obrador, y, al mismo tiempo, ha dispuesto de la participación de la Banda Municipal de Música de Palma, que, bajo la dirección de José Enrique Martínez Esteve, ha intervenido en un total de tres espectáculos, además del que compartió con Diana Navarro.