Mateo afirma que la Ley de Obtención de Suelo "no supone una recalificación automática" de terrenos

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha apuntado que la aprobación de la Ley de Obtención de Suelo "no supone una recalificación automática" de terrenos rústicos, "ni de ningún tipo".

El representante del Govern ha contestado de este modo a la pregunta del diputado del PSIB Carles Bona sobre los efectos de esta nueva normativa impulsada por el Govern.

Así, ha pedido a los socialistas que "dejen de confundir" porque esta ley no implicará un aumento de población, ya que habrá una reserva de inmuebles para los residentes y la finalidad es "proporcionar vivienda a precios asequibles a los ciudadanos de Baleares".

Mateo ha señalado que la ley también sirve para crear la figura de los Proyectos Residenciales Estratégicos con los que se busca "agilizar" y "desbloquear" suelos urbanos y urbanizables al reducir los plazos de tramitación.

Por su parte, el diputado del PSIB ha censurado que esta ley ha servido para "dar alas a los especuladores" puesto se anuncian solares que podrían estar sujetos a esta normativa y "vinculados a antiguos casos de corrupción del PP".

Asimismo, ha planteado sus dudas sobre la capacidad de los servicios públicos para asumir un aumento de población en determinadas zonas como en la sanidad, la movilidad o el suministro de agua.

((Habrá ampliación))