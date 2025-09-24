Mateo comparecerá en comisión parlamentaria, a petición de MÉS, para explicar el "fracaso" del alquiler seguro

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, tendrá que comparecer en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua después de que todos los grupos menos el PP hayan apoyado la solicitud de comparecencia formulada por MÉS per Mallorca.

Mateo tendrá que explicar en comisión lo que para los ecosoberanistas es el "fracaso" del programa de alquiler seguro, dotado con un presupuesto de 14 millones de euros.

La comisión de este miércoles también ha dado el visto bueno a la solicitud de Més per Menorca para reclamar la comparecencia del director general de Air Nostrum, Manuel Jiménez Hidalgo, para dar información sobre los motivos que han llevado a la petición de incremento de las tarifas de los vuelos.

También en esta comisión, se ha rechazado con los votos en contra de PP, Vox y el no adscrito Xisco Cardona, una iniciativa de los menorquinistas para reformular el programa Hipoteca Jove para que las viviendas que se adquieren por esta vía mantengan de forma permanente la calificación de vivienda protegida.