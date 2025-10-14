Mateo defiende el aumento de la inversión en Servicios Ferroviarios de Mallorca ante las críticas por los retrasos

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Movilidad y Territorio, José Luis Mateo, ha defendido que el Govern ha aumentado la inversión en Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) ante las críticas de la oposición por los retrasos que acumulan los trenes.

Así se ha expresado en el pleno del Parlament de este martes después de que el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa le preguntara al respecto.

"Desde el inicio de la legislatura se ha puesto en marcha un plan integral de mantenimiento después de detectar falta de inversión en años anteriores y se ha aumentado la inversión en el mantenimiento de la vía, la electrificación y en los servicios de las estaciones y de los mismos trenes", ha dicho el conseller.

Prueba de ello, ha señalado, es el contrato de mantenimiento aprobado en el pasado Consell de Govern contempla más de 30 millones de euros de inversión en mantenimiento hasta 2030, "doblando la cifra" del anterior contrato.

Mateo ha lamentado que la oposición "critique todo aquello que no fueron capaces de hacer en ocho años" y ha reafirmado el compromiso del Govern en "seguir mejorando el transporte público" hasta convertirlo en "un verdadero sustitutivo del privado".

"Este Govern sí tiene claro el objetivo, nada de tranvías imaginarios ni Power Points sin ejecutar", ha zanjado.

Rosa, por su parte, ha ironizado que "quienes vinieron a desatascar Mallorca hayan conseguido que el único servicio que no va lleno acumule retrasos".

"Le hablo de retrasos que no son puntuales porque están previstos, que pasan cada día. Tienen un problema de mantenimiento de la vía, que es lo que genera los retrasos", ha apuntado el ecosoberanista.