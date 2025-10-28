Mateo defiende que el tanteo y retracto para adquirir viviendas es una decisión técnica y no de voluntad política

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido que la adquisición de viviendas por tanteo y retracto es una decisión técnica y no de voluntad política.
Así lo ha dicho el conseller en el pleno de este martes en respuesta a la socialista Verónica Llufriu, quien ha criticado que la Conselleria ha adquirido solo un 10 por ciento de las viviendas puestas a disposición del Govern por tanteo y retracto.
"Se toma una decisión técnica, no política", ha sostenido Mateo, agregando que los inmuebles con inquilinos, ocupados o en proceso de subasta no pueden ser objeto de tanteo y retracto. "Son los criterios del Govern de Armengol", ha dicho.
Por otro lado, ha señalado que cerca de 60 familias han optado a una vivienda a través del programa de 'Alquiler Seguro' del Govern, que el plan de choque prevé más de 5.000 viviendas y que hay más de 900 viviendas de protección pública planificadas.
De su lado, la diputada del PSIB ha cargado contra la política de vivienda de Mateo, al considerar que "no utiliza todas las herramientas a su alcance" para conseguir el máximo numero de viviendas de forma ágil y rápida. "Están muy lejos de lo prometido", ha criticado.