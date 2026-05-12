Mateo descarta la OSP entre Menorca y Barcelona y pide un aumento del descuento de residente

Archivo - El conseller de vivienda, José Luis Mateo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha descartado este martes durante el pleno del Parlament la aplicación de la Obligación de Servicio Público (OSP) en la ruta entre Menorca y Barcelona y ha instado al Gobierno central a aumentar el descuento de residente para neutralizar los "precios excesivos" de las aerolíneas.

Mateo ha dicho durante su comparecencia que la "OSP con Barcelona pone en serio peligro tanto las frecuencias, como la capacidad, como el aumento de precios".

En esta línea, ha subrayado que "creemos que no apoyar esta iniciativa es la posición más correcta como Govern".

El responsable autonómico ha destacado que "la conectividad de Menorca no está para experimentos". "Estamos de acuerdo en que no debe haber precios abusivos en las conexiones aéreas, pero Menorca no se merece que sea a costa de reducir frecuencias, ni a cambio de reducir capacidad", ha argumentado.

"No hay garantías de que la OSP pueda funcionar ni que pueda tener los beneficios que se persiguen", ha manifestado Mateo, quien ha añadido que "el Gobierno central en ningún momento nos ha asegurado que no se empeoraría la conectividad con Menorca y eso para nosotros era una línea roja".

El conseller ha respondido de este modo a la propuesta de comparecencia del diputado de Més per Menorca Josep Castells, quien ha criticado que el Parlament aprobó "por inmensa mayoría" que el Govern hiciera un informe para rebatir una carta enviada por el Comisario de Transporte de la Unión Europea a Madrid en la que se desaconsejaba la puesta en marcha de la OSP con Barcelona.

Castells ha dicho que la misiva enviada desde la Unión Europea por oponerse a cumplir los acuerdos del Parlament, que aprobó "por inmensa mayoría" que el Govern elaborase un informe rebatiendo una carta enviada por el Comisario de Transporte de la UE a Madrid. En esta línea, ha indicado que la carta "presenta muchas inconsistencias".

El diputado menorquinista ha recordado que la ruta entre Menorca y Barcelona "tiene un régimen de monopolio" puesto que sólo la cubre una aerolínea durante ocho meses al año. Asimismo, ha explicado que la subida del descuento de residente propuesta por el conseller "sólo servirá para que la aerolínea suba más los precios y los usuarios acabarán pagando lo mismo".