Mateo garantiza que el Consell de Formentera tendrá voz en la cogestión aeroportuaria de Baleares

FORMENTERA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha señalado que defienden un modelo de cogestión aeroportuaria en Baleares para tener voz en un tema "tan importante para nosotros". Por tanto, los Consells, también el de Formentera, deben poder participar en ello.

"Debemos avanzar hacia ese modelo de cogestión", ha reiterado durante el pleno del Parlament de este martes después de que el diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba, le haya preguntado cómo se garantizará que Formentera tenga una participación real en la nueva autoridad aeroportuaria de Baleares, tal como reclama el Consell de esta Isla.

Córdoba ha recordado que no sólo es una exigencia política, sino también una cuestión de "respeto institucional". En este sentido, ha explicado la doble insularidad de Formentera y la realidad que supone para los vecinos de la Isla. "El Consell ha pedido que se incorpore nuestra singularidad", ha reiterado.

Mateo ha asegurado que en el Govern son conscientes de la doble insularidad de Formentera, por lo que debe ser escuchada y tener voz y voto en todo lo relacionado con la gestión aeroportuaria. "Ha llegado el momento de avanzar todos en la misma dirección, desde todos los grupos políticos y, por supuesto, desde todas las Islas", ha insistido.

"Defender Formentera, al final, es defender también el conjunto de Baleares", ha concluido Córdoba.