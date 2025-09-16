Mateo garantiza para esta legislatura trenes nocturnos y mejoras del servicio en verano

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha garantizado que en lo que queda de legislatura se activarán mejoras en Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) incluyendo trenes nocturnos y mejoras del servicio en verano.

Mateo se ha expresado de este modo durante una comparecencia en el pleno del Parlament de este martes a instancias de MÉS per Mallorca para dar cuenta del cumplimiento de una resolución derivada de una Proposición no de Ley (PNL) sobre mejora de la oferta de servicios de tren por las noches y en festivos.

El conseller ha recalcado que se están "dando pasos", aunque primero se tiene que superar la "histórica falta de personal" y ha criticado que la oposición "exija lo que en ocho años ni se plantearon".

Por su parte, el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha recordado el apoyo mayoritaria a las iniciativas en la materia centradas, principalmente, en la necesidad de contar con más trenes en horarios nocturnos y en festivos.

"Todos entienden que las necesidades no desparecen en agosto, que quienes acaban a las 22.30 horas de trabajar tienen que poder coger el tren, y que en un momento de incremento de accidentes se tienen que ofrecer alternativas seguras el vehículo privado", ha indicado el ecosoberanista.

Rosa ha criticado igualmente que este verano no se hayan ofrecido alternativas a los usuarios cuando se han realizado obras. Para el ecosoberanista, gran parte de las problemáticas que afectan a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) derivan de la falta de personal.

El diputado ha criticado que los compromisos de la PNL no se hayan todavía materializado, aunque el conseller ha recordado que el contenido de la iniciativa no se refería a plazos, aunque ha avanzado que el objetivo es que se desarrollen en lo que queda de legislatura.