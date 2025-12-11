Mateo pide a constructores que acepten menos beneficios y a propietarios que eviten subidas desmesuradas

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha hecho un llamamiento a constructores y promotores, reconociendo que, como empresarios, buscan obtener beneficios, a que ante la actual situación acepten menores márgenes de beneficios, al tiempo que ha pedido también a los propietarios de pisos en alquiler que eviten las subidas desmesuradas de las rentas.

Mateo se ha pronunciado de este modo a preguntas de los medios, en relación a la situación de la vivienda, tras presentar las actuaciones de reforma de la Estación Intermodal de Palma.

Al mismo tiempo, el conseller se ha referido al informe del Consejo de la Juventud de Baleares que recomienda adoptar mejoras en el acceso a la vivienda, la reconversión de espacios obsoletos y la limitación del precio del alquiler y ha afirmado que son plenamente conscientes de la situación, al tiempo que ha defendido que "desde el primer día" la Conselleria ha impulsado medidas en esta línea, muchas de ellas ya aprobadas.

El conseller ha recordado que varios hoteles se convertirán en viviendas y que el Ejecutivo dispone de acciones a corto plazo, como la transformación de antiguos locales comerciales en pisos.

Mateo ha puesto como ejemplo el caso de Manacor, donde ya se han iniciado proyectos a precios "muy asequibles", y ha destacado también nuevas promociones como la del Pil·larí, dentro de la categoría de Vivienda de Precio Limitado (VPL).

El conseller ha asegurado que actualmente hay planificadas cerca de 7.000 viviendas en Baleares y ha subrayado que la problemática del acceso a la vivienda no es exclusiva de la comunidad, recordando que los precios aumentaron un 80 por ciento entre 2013 y 2024.

PROGRAMA 'LLOGER SEGUR'

Por otra parte, Mateo ha anunciado que el Govern mejorará el programa 'Lloguer Segur' y ha señalado que otras comunidades pretenden poner en marcha iniciativas similares por los buenos resultados obtenidos, pero ha advertido de que se necesita la colaboración estatal.

Sobre esto, ha explicado que el Ejecutivo balear está negociando con el Gobierno central el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para que se modifique el precio máximo del alquiler que permite acceder a las ayudas. Actualmente el límite está fijado en 900 euros, una cifra que considera "inasumible" en zonas donde los precios son más elevados.

El conseller ha reclamado a la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que permita desbloquear la ley de ocupación y otras medidas que, en su opinión, mejorarían los contratos de alquiler si se adoptaran desde Madrid.