Cáritas pide poner coto a las subidas abusivas del precio de la vivienda: "Es un derecho fake"

Cáritas alerta de que la vivienda se ha convertido en "derecho fake" y reclama el freno a las subidas de precio abusivas. - EUROPA PRESS

PALMA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cáritas ha reclamado este miércoles políticas ambiciosas para ampliar el parque público de viviendas y frenar las subidas "abusivas" de precios, después de que la vivienda se haya convertido en un "derecho fake".

Lo han explicado este miércoles en Palma secretario general Cáritas Diocesana de Menorca, Guillem Ferrer, y el sociólogo de la Fundación Foessa Thomás Ubrich, en la presentación del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Baleares.

Entre las principales conclusiones, el informe sitúa la vivienda en el centro de la exclusión social. Así, el 29% de la población sufre exclusión residencial, después de que entre 2018 y 2024 el precio de la vivienda haya aumentado un 41%, con subidas muy superiores en obra nueva.

El alquiler medio se sitúa ya en 1.598 euros al mes, un 31% más que en 2019, y más del 60% de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos a cubrir los gastos de vivienda.

Como consecuencia, han alertado, 46.000 hogares caen por debajo de la pobreza severa después de pagar el alquiler y los suministros.

Además, 110.000 personas residen en vivienda inseguras y 100.000 lo hacen en viviendas inadecuadas o con problemas de insalubridad o hacinamiento, con Ibiza como una de las zonas más tensionadas.

EL informe señala que la vivienda es hoy el gran cuello de botella de la integración social y reclama políticas ambiciosas para ampliar el parque público y frenas incrementos de precios abusivos.

"La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna", ha advertido Ubrich, que ha subrayado en su intervención que "no fallan las personas, sino el sistema". Según el sociólogo, la mayoría de los hogares en exclusión activa estrategias para salir de esta situación, pero se encuentran con barreras estructurales y dispositivos fragmentados.