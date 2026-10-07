Mateo Palmer será el candidato del PP a la alcaldía de Llucmajor en las elecciones de 2027. - PP

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local del PP de Llucmajor ha aprobado la propuesta de Mateo Palmer como candidato a la alcaldía del municipio de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027.

Es arquitecto de profesión y asume el reto de encabezar el proyecto de los 'populares' con el objetivo de abrir una nueva etapa para el futuro de Llucmajor.

El PP apuesta, según ha indicado la formación en un comunicado, por un perfil vinculado a la gestión y la planificación para liderar un proyecto que quiere volver a situar las necesidades de los llucmajorers en el centro de la acción municipal. Una nueva etapa que parte de la escucha y del contacto directo con los vecinos y que tendrá como prioridad ofrecer soluciones a los problemas cotidianos del municipio.

La candidatura de Palmer supone también el inicio de un proceso de renovación y fortalecimiento del proyecto del PP de Llucmajor de cara a 2027. Los 'populares' afrontan esta nueva etapa con un partido unido, con vocación de sumar y con la ambición de construir una mayoría amplia que permita ofrecer al municipio un gobierno estable, cercano y eficaz.

Mateo Palmer ha agradecido la confianza de la Junta Local y ha asegurado que pondrá todo el esfuerzo en hacer el mejor equipo y el mejor proyecto para recuperar Llucmajor.

"Tenemos que reconocer que el municipio no está bien y que es nuestra responsabilidad poner soluciones. Llucmajor tiene muchísimo potencial y debemos ser capaces de aprovecharlo, con un proyecto serio, cercano y centrado en las necesidades reales de nuestros vecinos. Ahora empieza una etapa de mucho trabajo, de escuchar, de sumar personas y de construir un equipo preparado para dar respuesta a los retos que tiene el municipio", ha afirmado.