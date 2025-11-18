Mateo pide al SEPES que ceda un solar en Ibiza para construir 170 inmuebles

Archivo - El conseller de vivienda, José Luis Mateo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

IBIZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Movilidad, Territorio y Vivienda, José Luis Mateo, ha reconocido que el problema de la vivienda "es el mayor desafío de la sociedad" y así, el Govern tiene proyectadas más de 7.000 viviendas a precios asequibles en Baleares, 1.000 de ellas en Ibiza.

También ha confiado en que el SEPES ceda al Ayuntamiento de Ibiza la parcela número 10 en Can Escandell para la promoción pública de 170 viviendas.

Así ha contestado Mateo al diputado socialista Álex Pitaluga, quien ha preguntado por las medidas que adoptará el Govern para afrontar la crisis de vivienda en Ibiza.

Pitaluga ha recordado que los precios de compra en la isla son de los más altos del país y ha lamentado que "muchas personas deben malvivir en asentamientos", con los graves riesgos sanitarios y medioambientales que ello supone.

En este sentido, ha afirmado que los asentamientos se están incrementando en la isla. "Los jóvenes no pueden emanciparse y los trabajadores de la sanidad o la educación no encuentran vivienda", ha insistido Pitaluga, quien ha reiterado que el conseller "pierde el tiempo y no afronta el problema".

Entre otras soluciones, limitar el precio de los alquileres podría ser una solución, según ha destacado el socialista.

El conseller, por su parte, se ha referido al plan de choque impulsado por el Govern para lograr más viviendas destinadas a residentes.

"Soy plenamente consciente de la situación", ha replicado también Mateo, quien ha explicado que la limitación de precios del alquiler ha provocado en ciudades como Barcelona una caída de la oferta.