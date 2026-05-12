Mateo reitera que la vivienda es una "prioridad" para el Govern y afirma que las VPL "ya están dando resultado"

EIVISSA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha reiterado en el Parlament que la vivienda es una "prioridad" para el Govern, con una apuesta "clara" por este tema porque saben "cuál es el problema", que es de oferta y que requiere dar soluciones a los residentes. Además, ha añadido que las viviendas de precio limitado "ya están dando resultado".

Durante el pleno del Parlament, Mateo ha señalado que piensan en los más vulnerables, con más de 1.200 VPO en planificación, y ha defendido que no aplican medidas como topar los precios del alquiler porque "no funcionan".

La diputada socialista Irantzu Fernández lo ha interpelado sobre políticas en esta materia recordando que la vivienda es el pilar sobre el que se construye cualquier vida digna, aunque en Baleares se ha convertido en un "lujo inalcanzable" para la mayoría de trabajadores.

La situación, según ha considerado la parlamentaria, ha pasado a ser una "auténtica emergencia social" que amenaza la viabilidad de servicios puesto que muchos empleados públicos rechazan plazas en Eivissa por el alto coste del alquiler. "Estamos creando una isla para turistas e inversores", ha dicho.

Además, Baleares cerraron el año con un incremento del 14,6 por ciento en el coste de la vivienda de segunda mano y son la comunidad con la vivienda más cara de todo el país.

"Eivissa se ha convertido en un territorio que expulsa a sus ciudadanos", ha lamentado, preguntando también de qué sirve construir más si los residentes no pueden comprar una vivienda en las nuevas promociones.

Fernández ha tachado de "insultante" que el alcalde de Eivissa, presuntamente, se haya aprovechado de medidas como la transformación de locales en viviendas de precio limitado.

"Es un negocio redondo", ha insistido, recordando que si el alcalde tenía otra vivienda y no podía ser beneficiario de una VPL. "Usted hoy tiene la oportunidad de condenar el comportamiento de Triguero", ha apostillado Fernández.

"Todo lo que han hecho durante una semana los políticos del PP es ponerse de lado", ha añadido.

Mateo ha recordado que el Govern impulsó un plan de choque en materia de vivienda y fueron ellos quienes comenzaron a trabajar en esa línea. "Hay todo un conjunto de medidas y programas que buscan encontrar y poner sobre la mesa viviendas asequibles", ha afirmado.

Tras repasar los programas impulsados desde el Ejecutivo, Mateo se ha referido al presunto caso de irregularidades cometidas por el alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, recordando que hasta 21 municipios han aprobado zonificaciones para la transformación de locales en VPL.

También ha reiterado que recabarán toda la información para investigar el caso, aunque por ahora no han recibido documentación para inscribir el local como vivienda de precio limitado. "Condenamos y perseguiremos a quien incumpla la normativa", ha dicho.