Mateo saca pecho de su plan de vivienda pública: "Es la mayor etapa de construcción simultánea"

Archivo - El conseller de vivienda, José Luis Mateos, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha sacado pecho de su nuevo plan de choque de vivienda pública, que permitirá iniciar la construcción de más de 1.200 inmuebles a lo largo de los próximos años, y ha considerado que será "la mayor etapa de construcción simultánea".

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament después de que la diputada socialista Verónica Llufriu le haya preguntado por cuántas viviendas se iban a dejar de construir como consecuencia de esa falta de ejecución presupuestaria de su departamento, que en el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha cifrado en unos 60 millones.

"No se mueve nada en su Conselleria, el Ibavi no saca licitaciones para construir obra nueva para vivienda pública. Cero licitaciones desde que ustedes gobiernan, en más de dos años y medio, es una parálisis absoluta", ha recriminado Llufriu.

Aunque el presupuesto del Ibavi se incrementara en un 20% este año y "sería lógico pensar que también se aumentaría la vivienda pública", ha lamentado que no haya sido así.

"Ha aumentado un 100% en dos años las familias, hasta las 25.000 personas, que están en lista de espera. ¿Eso cómo se explica? Porque no ejecutan ni saben gestionar el dinero para el bien de los ciudadanos. Es indecente tener tanta gente esperando un techo", ha criticado.

Ante estas acusaciones, el conseller ha afeado a los socialistas que "sigan dando lecciones" sobre el problema de la vivienda "como si no tuvieran nada que ver con él".

"Para empezar, tuvimos que buscar los suelos que ustedes no tenían y tramitar lo que ustedes no tramitaron", ha incidido.

Mateo ha aprovechado para sacar pecho de su plan de choque de vivienda pública, presentado este lunes, y que permitirá sumar 1.213 viviendas al parque público a través de una cincuentena de promociones en todo el archipiélago.

"Este Govern pone en marcha nuevas promociones de vivienda pública que suponen la mayor etapa de construcción simultánea de vivienda pública. El Ibavi tramita más proyectos que nunca para conseguir más vivienda asequible para residentes", ha zanjado.