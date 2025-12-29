Mavi García amadrinará la XVI Cursa Infantil de Reis de Palma en la que podrán participar más de un millar de niños

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, la ciclista Mavi García, la regidora Participación Ciudadana, Lourdes Roca y del director general de Deportes, David Salom. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La XVI Cursa Infantil de Reis de Palma se celebrará este domingo en Can Pastilla desde las 11.00 horas, contará con la ciclista Mavi García como madrina de honor y en ella podrán participar hasta un total de 1.050 niños.

El Vestíbulo de Cort ha acogido este lunes la presentación del evento y ha contado con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, y la propia deportista internacional Mavi García, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que el Instituto Municipal del Deporte (IME) ha ampliado el número de plazas con el objetivo de "facilitar la participación de un mayor número de familias" y ha subrayado que la Cursa Infantil de Reis tiene como finalidad "fomentar la práctica deportiva entre las nuevas generaciones".

Asimismo, Martínez ha resaltado la presencia de García como madrina, al señalar que su "dedicación, esfuerzo y constancia; constituyen un ejemplo para los jóvenes deportistas".

La Cursa Infantil de Reis es una prueba gratuita y no competitiva, dirigida a niños de 0 a 12 años, estructurada en distintas categorías con recorridos adaptados a cada franja de edad.

Las pruebas comenzarán a las 11.00 horas con la categoría de 11 a 12 años, que recorrerá una distancia de 800 metros; a las 11.15 horas será el turno de los participantes de 8 a 10 años, con un recorrido de 600 metros; y a las 11.30 horas se celebrarán las carreras para los niños y niñas de 6 a 7 años, con una distancia de 400 metros.

A las 11.45 horas tendrán lugar las pruebas para la categoría de 4 a 5 años, también con un recorrido de 400 metros, y a las 12.00 horas se disputarán las carreras para los participantes de 0 a 3 años, con una distancia de 200 metros. En las dos últimas categorías, los niños deberán participar acompañados por un adulto.

Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa, una medalla de participación y una merienda saludable, gracias a la colaboración de Quely y Mercapalma, y se habilitarán puntos de agua potable durante el desarrollo de la prueba.

Además, el evento contará con actividades complementarias y con la presencia de un paje real, que recogerá las cartas dirigidas a los Reyes Magos de Oriente.

Finalmente, el alcalde ha querido agradecer la colaboración de todas las entidades y personas que hacen posible, año tras año, el éxito de la Cursa Infantil de Reis, y ha invitado a todas las familias a participar.

Al acto de presentación también han asistido la segunda teniente de alcalde y regidora de Educación, Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Lourdes Roca, y el director general de Deportes, David Salom. La Cursa Infantil de Reis cuenta con la colaboración de Mercapalma, Quely, la Federación de Atletismo de Baleares y la EMT de Palma.