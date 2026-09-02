El máximo de presión humana en Baleares se incrementa un 1,4% en junio al superar las 1,93 millones de personas

Archivo - Imagen de la playa de s'arenal de Portocolom. - AYUNTAMIENTO DE FELANITX - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El máximo del Indicador de Presión Humana (IPH) ha superado las 1,93 millones de personas durante el mes de junio en Baleares, lo que supone un aumento de cerca del 1,4% y unas 28.000 personas más con respecto al mismo mes de 2025.

Estos son algunos de los datos de esta estadística que elabora el Ibestat y que marcó su máximo registro el 26 de junio, mientras que el mínimo se dio el 2 de junio, con poco más de 1,85 millones de personas en las islas.

De media, Baleares tuvo alrededor de 1,89 millones de habitantes durante el mes de junio, lo que representa casi un 1,3% más que en el año 2025 --unas 24.000 personas más--.

Mallorca tuvo una media de presión humana de más de 1,39 millones de personas --un 1,1% más--, con fluctuaciones entre los 1,4 millones de máxima y los 1,38 mínima.

En Menorca la media de presión humana se elevó un 2,6% hasta las cerca de 180.000 personas, con picos de casi 195.000 y mínimas de 167.000.

Eivissa tuvo una media de 285.000 habitantes --un 0,7% más-- con máximas de casi 300.000 y mínimas de 272.000, mientras que en Formentera llegaron a juntarse hasta casi 29.000 personas de media --un 6,6% más--, con máximas de unos 33.000 y mínimas de 26.000.