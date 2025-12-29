Los médicos de Baleares podrán asistir a cursos para mejorar sus competencias tecnológicas y aprender el uso de IA

La consellera de Salud, Manuela García, y el presidente del Comib, Carles Recasens, para presentar el curso para mejorar las competencias tecnológicas de los médicos. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud y la entidad Unión Profesional han suscrito un convenio por el que los médicos de Baleares podrán recibir cursos para mejorar sus competencias tecnológicas y saber más sobre el uso de la inteligencia artificial en su sector.

Este lunes la consellera de Salud, Manuela García, el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, y el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib), Carles Recasens, se han reunido para tratar este asunto.

En un comunicado, la Conselleria ha indicado que, con el acuerdo, estos profesionales sanitarios obtendrán la formación necesaria --actualizada a los últimos avances-- para aprovechar cualquier innovación tecnológica en este ámbito que mejore la calidad y la seguridad en la atención a los pacientes.

Durante la reunión, Recasens ha presentado la actividad formativa, que se impartirá en diversas modalidades --presencial, telemática e híbrida-- y consistirá en 40 horas de materia común y un bloque específico de 110 horas adaptado a cada especialidad.

La consellera de Salud ha manifestado que este proyecto es "una muestra más" del compromiso del Govern de impulsar la formación de los profesionales del sistema sanitario, la mejora continua de los servicios y la promoción de la salud pública.

"El Govern tiene muy presente que la transformación digital y la adquisición de competencias tecnológicas para el personal sanitario son fundamentales para afrontar los retos actuales del sector y facilitar una atención sanitaria más eficiente, segura, inclusiva y adaptada a las exigencias del siglo XXI", ha alegado.

Por su parte, el director general del Servicio de Salud ha destacado la importancia de este tipo de formación para poder desarrollar el Plan Estratégico de Transformación, Innovación Salud Digital de Baleares (2025-2029), que prevé la introducción de la inteligencia artificial en la práctica habitual de los profesionales sanitarios.

Durante la reunión, Recasens ha enfatizado que este plan supone "un hito" para la Organización Médica Colegial (OMC) y los colegios de médicos, que por primera vez se encargarán de promover y gestionar los fondos europeos para formar decenas de miles de profesionales en España. "Esta iniciativa ratifica el compromiso para garantizar la formación óptima de los colegiados y la más alta calidad asistencial", han subrayado.

Este plan se ha podido llevar a cabo gracias a la subvención otorgada a Unión Profesional por la entidad Red.es, dependiente del Ministerio de Transformación Digital del Gobierno de España, destinada a desarrollar el Programa de Formación en Competencias Digitales, dirigido a colegios profesionales. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los fondos europeos Next Generation EU.

El objetivo final de este programa formativo gratuito es ofrecer una formación "avanzada y de calidad para garantizar unos servicios óptimos a los ciudadanos". Además, en el caso de la profesión médica, esta formación contará con créditos de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) y del Sistema Nacional de Salud.