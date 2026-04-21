Los médicos de Baleares vuelven a la huelga la próxima semana ante la falta de acuerdo por el Estatuto Marco

Archivo - Protesta de la huelga de médicos en Baleares - SIMEBAL - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicado Médico de Baleares (Simebal-CESM) mantiene la huelga prevista para la semana que viene, del 27 al 30 de abril, contra el borrador del Estatuto Marco ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad.

Los paros, los terceros en lo que va de año, se mantienen tras las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio en relación con las reivindicaciones del Comité de Huelga, centradas en la consecución de unas condiciones laborales dignas para los médicos y la garantía de una sanidad pública de sanidad, ha señalado Simebal en una nota de prensa.

En Baleares, el sindicato ha convocado cuatro asambleas informativas dirigidas al colectivo médico, que se celebrarán este martes (Hospital Can Misses), miércoles (Hospital de Mancor) y jueves (Hospital Son Espases y Mateu Orfila).

Igualmente, han apuntado que en la asamblea del jueves a las 09.00 horas, que se hará en Son Espases y se retransmitirá por 'streaming', participarán los centros de salud y los facultativos que no puedan acudir de forma presencial.

Como en las otras huelgas, han convocado concentraciones, en línea con las impulsadas por el Comité de Huelga a nivel nacional. En las Islas, bajo el lema 'Sin médicos no hay sanidad', el colectivo protestará el próximo miércoles, 29 de abril, en Eivissa y en Palma a las 17.00 y 18.00 horas, respectivamente.

Del mismo modo, durante los cuatro días de paros se realizarán concentraciones a las 08.30 horas en los distintos hospitales del archipiélago.

Simebal ha subrayado que se trata de "un momento clave para el futuro de la profesión médica y para el futuro del sistema de salud nacional de calidad" y ha apelado al "apoyo e implicación" tanto de los profesionales sanitarios como de la ciudadanía.