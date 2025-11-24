Médicos del Mundo atiende a más de 1.200 mujeres en situación de prostitución en Baleares en 2025

Empleadas de Médicos del Mundo durante una de sus intervenciones. - MÉDICOS DEL MUNDO

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Médicos del Mundo ha atendido a un total de 1.215 mujeres en situación de prostitución en Baleares a lo largo de 2025 y ha advertido que, en los últimos años, hay una "alta rotación" de mujeres en los espacios de prostitución debido a la "demanda constante".

Este es uno de los cambios detectados por la organización que trabaja con víctimas de la "violencia extrema" y la "explotación sexual" que sufren las mujeres en situación de prostitución, según ha explicado Médicos del Mundo en un comunicado.

En ese sentido, han señalado que estos cambios de ubicación hacen que las plazas temporales en pisos particulares, generalmente de 21 días, les obliguen a "desplazamientos continuos", lo que "impide su arraigo en la sociedad y dificulta la continuidad de la atención".

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, Médicos del Mundo ha hecho públicas este balance y ha recalcado que la prostitución constituye una de las formas "más graves de violencia de género" y tiene "consecuencias profundas" para la salud física, sexual y mental de quienes la padecen.

Se trata, además, de un problema de salud pública de "proporciones epidémicas" que exige la "implicación activa" de los sistemas sanitarios en la detección, prevención y atención de estas violencias.

"El impacto en la salud mental de estas mujeres es especialmente alarmante. Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran la depresión, la ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, los problemas de sueño y de alimentación, el consumo de alcohol y otras drogas, así como conductas autolesivas e intentos de suicidio", han indicado.

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, son frecuentes los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, las complicaciones durante el embarazo, abortos espontáneos, hemorragias, infecciones pélvicas crónicas y relaciones sexuales dolorosas. Por otra parte, la salud física también se ve afectada, con lesiones leves, dolor crónico e incluso riesgo de muerte.

De acuerdo con los datos internos de Médicos del Mundo en Baleares, la mayoría de estas mujeres son extranjeras, procedentes de países como Colombia, Venezuela y Paraguay, muchas de ellas provenientes de contextos de pobreza estructural o de regiones en conflicto.

Suelen tener entre 25 y 44 años, bajo nivel educativo y responsabilidades familiares, y un alto porcentaje se encuentra en situación administrativa irregular.

En este sentido, cabe destacar que esta irregularidad limita su acceso a derechos básicos y servicios públicos esenciales, en los que se incluye la atención sanitaria, lo que aumenta su vulnerabilidad y dependencia de redes de explotación.

"No en vano, la alta presión económica que soportan al ser cabezas de familia respecto al sostenimiento de la vida en sus países de origen, la ausencia de redes de apoyo social en destino y su dificultad de acceso a los servicios y recursos públicos, dificulta su actividad como sujeto social activo y visible, al generar una dependencia directa de redes de explotación", han argumentado.

Para responder a esta situación, Médicos del Mundo desarrolla un "trabajo integral y continuado" que incluye la dispensación de material preventivo y la realización de salidas de acercamiento a calles, pisos y clubes, además de acciones de prospección 2.0 en entornos digitales donde también se produce la explotación.

Se lleva a cabo acompañamiento a recursos sanitarios, sociales y comunitarios, así como seguimiento individualizado de cada caso. También organizan talleres grupales y espacios seguros que "favorecen el autocuidado, el apoyo mutuo y la construcción de vínculos protectores", junto con actividades de sensibilización dirigidas a jóvenes, profesionales sanitarios y a la población en general.

Del mismo modo, se ponen en marcha acciones de movilización social para "generar conciencia y promover cambios estructurales".

Otro de los aspectos que atiende la entidad es asesoramiento jurídico, con el que más 100 mujeres han tramitado sus procesos de arraigo y extranjería, permisos por violencia de género, procedimientos de protección internacional entre otros procedimientos de documentación.

Asimismo, se ofrece empadronamiento, acceso a ayudas sociales, acreditaciones como víctimas de trata y realización de pruebas de embarazo, sífilis y VIH, además de la derivación a otros centros especializados como el Centro de Atención a Infecciones de Transmisión Sexual (Caits), para "garantizar una atención integral y coherente con las necesidades de cada mujer".

Por todo ello, Médicos del Mundo ha recalcado que la prostitución es "una forma de violencia de género" y "una manifestación de desigualdad estructural inseparable de la trata con fines de explotación sexual".

"Esta violencia no sería posible sin quienes la ejercen y la sostienen: los proxenetas, que se lucran explotando a las mujeres, y los puteros, cuya demanda alimenta y perpetúa el sistema prostitucional. Ambos son agresores que contribuyen directamente a la vulneración de los derechos, la dignidad y la libertad de las mujeres", han concluido.