Médicos del Mundo y el IES Son Ferrer reciben el reconocimiento Meninas 2025 por su lucha contra la violencia de género

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización Médicos del Mundo en Baleares y el IES Son Ferrer de Calvià han recibido este miércoles el reconocimiento Meninas 2025 en Mallorca, por su trabajo en favor de la erradicación de la violencia de género.

Estos galardones, de carácter honorífico, se conceden desde 2013 a personas, colectivos, entidades e instituciones destacadas en la prevención y la lucha contra la violencia machista y en la atención, asistencia, protección y recuperación de les víctimas.

El delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, ha entregado las distinciones, que se otorgan con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El IES Son Ferrer de Calvià se ha consolidado como un referente educativo en la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género en Mallorca en los últimos años.

A través de programas de coeducación, el centro ha realizado una contribución decisiva al fomento de la igualdad y la no discriminación en la sociedad balear, con lo que ha demostrado que la escuela es un motor de cambio social y un espacio esencial para erradicar la violencia contra las mujeres.

La responsable de coeducación del IES Son Ferrer, Xisca Fornés, en nombre de la comunidad educativa, ha recogido la estatuilla junto a varias de sus compañeras.

Por otro lado, en nombre de Médicos del Mundo han recogido la estatuilla la voluntaria de la organización Immaculada Mas, junto a miembros del equipo.

Desde mediados de los años noventa, Médicos del Mundo ha desarrollado programas de atención sanitaria, psicosocial y jurídica dirigidos a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Con la distinción Meninas 2025 se reconoce "su compromiso firme y sostenido en la defensa de los derechos de los colectivos vulnerables, especialmente mujeres, su capacidad de generar redes de apoyo y su contribución esencial a la erradicación de la violencia contra las mujeres en Baleares".

Las esculturas de forja de las Meninas, que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género entrega a los homenajeados durante el 25N, se han elaborado en talleres de la Fundación Asombra en los centros penitenciarios.

El delegado del Gobierno ha destacado que "la labor ardua e incansable de organizaciones y personas como las que han sido homenajeadas hoy en Baleares es un estímulo para continuar una lucha que necesariamente tiene que ser compartida, porque solo será efectiva desde la unidad, y que es fundamental para que la sociedad consiga arrinconar al maltratador y eliminar de una vez esta lacra".

Igualmente, ha subrayado que el compromiso firme de estas entidades e individuos tiene que servir de ejemplo al resto de las instituciones y servidores públicos para "no desfallecer" en el deber de actuar "de manera unánime y sin fisuras contra el enemigo común, que es la violencia de género".

El delegado ha dedicado un recuerdo a las 38 mujeres asesinadas este año por sus parejas en España y también a todas las víctimas de casos de violencia de género actualmente activos en el sistema Viogén, de las que 4.047 son de Baleares.

Al acto, celebrado en el Auditorio de la Tesorería de la Seguretat Social en Palma, han asistido responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las Islas, así como representantes de la sociedad civil.