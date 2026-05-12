Medio centenar de emprendedores y autónomos asisten en Palma a un acto para mejorar su red de contactos
PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -
Cerca de medio centenar de emprendedores y autónomos han asistido este martes en Palma a un acto para mejorar su red de contactos, aumentar su visibilidad y generar negocio entre empresas.
La actividad, conocida como 'spedd networking', ha sido organizada por PalmaActiva y la Oficina del Trabajo Autónomo en colaboración con Asima Joves.
Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el encuentro empresarial ha comenzado con dos charlas sobre oratoria y cómo presentar una empresa en 30 segundos a cargo de los expertos Toni Traveria y David Arráez.
A continuación, los asistentes han realizado varias rondas de encuentros y, por último, ha habido una pausa de café para establecer más contactos o profundizar en las relaciones establecidas.