Medio centenar de jóvenes de Mallorca y Menorca participa en una jornada para Corresponsales del IBJove

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 51 jóvenes vinculados a servicios de información juvenil o centros juveniles en Mallorca y Menorca participan este viernes en una jornada de formación para corresponsales organizada por el Instituto de la Juventud de Baleares (IBJove).

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, este año forman parte del proyecto los municipios de Capdepera, Marratxí, Santa Maria, Sóller y Ciutadella, que formarán un grupo de sus jóvenes para participar en las actividades del curso académico 2026-27.

Durante la jornada, a través de dinámicas específicas, los participantes se conocen y son conscientes de que forman parte de un proyecto, de una red y fortalecen los lazos del grupo. La formación se estructura en tres talleres: Inteligencia artificial aplicada a la gestión de la información juvenil; Improvincle, para mejorar el trabajo en equipo y la oratoria; y un tercer taller que se divide según si son nuevos corresponsales, que recibirán formación básica en habilidades informativas o si tienen experiencia. En este caso, realizarán un taller para formar un grupo de corresponsales "veteranos".

El programa de Corresponsales es una iniciativa del IBJove que tiene como objetivo involucrar a los jóvenes para mejorar sus habilidades informativas. Estos jóvenes reciben formación básica para poder transmitir información de interés a sus compañeros de secundaria, asociación y, en resumen, del entorno inmediato.

El objetivo es promover y proporcionar herramientas para lograr la participación de los jóvenes en el proceso de información, potenciando su espíritu crítico, sus habilidades informativas y el manejo saludable de las TIC.